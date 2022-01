Kam s odstrojeným vánočním stromkem? Poradíme. Ale do popelnice ne

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Správný postup likvidace vánočního stromku se liší podle přístupnosti popelnice na směsný odpad. Podle toho stromek patří k popelnici na směs, nebo ke stanovišti kontejnerů na tříděný odpad. Pražské služby očekávají, že během ledna a února svezou přes 300 tisíc dosloužilých vánočních jehličnanů. Umělé stromky je také možné dát do sběrného dvora.Vánoční stromek nepatří do popelnice, protože zaplní téměř celou nádobu a do dalšího svozu znemožní její užívání.

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich. To se týká například pražských sídlišť.

Jiný postup platí v případě umístění směsných odpadních nádob ve vnitroblocích, v klecích nebo pro majitele rodinných domků. Popelnice za plotem rodinného domu nebo ve dvoře vnitrobloku se považuje za neveřejnou. Nic na tom nemění ani její pravidelné přistavování před objekt.

"Stromky by tak vedle takových nádob rozhodně končit neměly, a to ani v momentě, kdy je popelnice přistavena před objekt k pravidelnému svozu. Správné místo pro vysloužilý stromek je v těchto případech separační stanoviště s barevnými kontejnery,“ popisuje správný postup likvidace tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

„Obyvatele činžovních domů, kteří mají popelnice na směsný i třídění odpad ve vnitrobloku, prosíme o odnesení stromků na nejbližší veřejné stanoviště tříděného odpadu,“ dodává dále Mana.

Konečná stanice jehličnanů

Finální zastávkou pro většinu vánočních stromků z Prahy bude některá z kompostáren na území metropole či v blízkém okolí. Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků může v menší míře dostat společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice.

Pražské služby nedoporučují odnášet stromky do lesa, protože zapomenuté ozdoby a dekorace představují hrozbu pro divokou zvěř.

„Čím větší podíl stromků bude řádně odstrojen, tím efektivnější bude jejich využití například k výrobě dřevní štěpky. Ta může posloužit jako jedna ze složek k výrobě kompostu,“ dodává závěrem náměstek primátora Petr Hlubuček.

