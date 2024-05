Mezinárodní den menstruace. Pojďme si něco říci o ekologických alternativách k jednorázovým vložkám a tamponům

Anežka M 28.5.2024 14:56

To je zase téma.



To že jste chlap myslím ničemu nevadí, ona ta základní problematika je vcelku přímočará, žádná magie, k jejímuž pochopení by člověk nutně potřeboval vagínu.



Krev zachycená vně těla, ať už v materiálu vložky nebo kalhotek vždycky trochu smrdí. A materiál "navíc" v rozkroku snadno způsobí odření a zapaření. Třeba na kolo se s tím sednout prakticky nedá. Na běžky taky moc ne, atd.



Kalíšek zase může (třeba při blbém usednutí na kraj židle, který ho jaksi ... stlačí) protéct a když je tam toho víc tak to není nějaké malé ukápnutí, ale povodeň, což zrovna není to co chcete riskovat na rande nebo na obchodním jednání.



Jediné co funguje vždy spolehlivě, diskrétně a dá se s tím i sportovat jsou tampóny, sorryjako. Ty odporné jednorázové tampóny.



Kdybychom vozili všechen odpad do spaloven nebyl by s nimi problém.



Ale ne - my radši budeme blbnout ženy a dívky, aby si lámaly hlavu jak spasit svět lapáním krve do kalíšku. Jako by neměly i tak starostí až nad hlavu.



