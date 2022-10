Nejdou zavřít dveře mrazáku? Nejvyšší čas ho odmrazit

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Tohle už vyžaduje zásah.

Kdy odmrazit mrazák? Jestli už nejdou šuplíky zastrčit zpátky a dveře nejdou zavřít, tak už jste měli mít odmrazeno dávno. Nebo jestli s obavou sledujete ceny energií a bojíte se jakéhokoliv jejich zdražení.

Mrazák je spotřebič, který běží pořád. A když je namrazený, má podstatně vyšší spotřebu. Jak to? Vrstva ledu totiž funguje jako izolace. Čím silnější je, tím víc energie spotřebič spotřebuje, aby dosáhl nastavené teploty.

A jestli s obavou hledíte na elektroměr, pak mrazák zbavený zbytečné námrazy může pár stovek ročně uspořit. Kromě toho mu odmrazením můžete i prodloužit životnost. Nebude se totiž muset tolik trápit s vychlazením mrazáku.

Takže jestli vám nejdou kvůli námraze zavřít dvířka mrazáku, pak už je opravdu nejvyšší čas si udělat chvilku a mrazák ledu zbavit. Naštěstí to není nic náročného. Z části se to udělá samo.

Jenže co s věcmi, které jste měli v mrazáku? Kdyby byla zima a mráz a měli jste balkon, pak byste mohli vzít celé šuplíky a dát je ven.

Lepší.

Někdy se ale musí člověk pustit do rozmrazování i v době, kdy není zima nebo nemá balkon.

Nechat zmražené potraviny rozmrazit by byla škoda. Vezměte prostěradlo, dejte jej na postel, vyskládejte na něj šuplíky z mrazáku, zabalte prostěradlem a celé to zakryjte peřinou. Nebo dvěma. Čím silnější vrstva, tím lépe to bude izolovat. To už víme.

Opakovaná zkušenost autora tohoto textu ukazuje, že takto v posteli zabalené zmražené potraviny vydrží rozmrazování mrazáku, aniž by „povolily“.

Tak. A jak na to rozmrazování? Rozhodně budete potřebovat hadr nebo utěrku. Víc utěrek. Z mrazáku bude během rozmrazování vytékat voda. A i když některé mrazáky mají takové legrační gumové odtokové udělátko, voda prostě teče i na podlahu. Takže bude potřeba vodu utřít.

Tohle už by taky chtělo.

Samotný proces rozmrazování můžete nechat na fyzice. Prostě přístroj vypnete, vyndáte šuplata, necháte otevřená dvířka a jdete si po svém. Nějakou dobu to zabere, ale nakonec se led rozpustí.

A nebo můžete proces lehce uspíšit tím, že do mrazáku dáte hrnec s horkou vodou.

A jestli vás to bude bavit, můžete vzít vařečku (nebo jiný dřevěný nástroj) a můžete námrazu odstraňovat i fyzicky. Ale nepoužívejte sílu, abyste neporušili těsnost chladicího systému. Tím byste nic neušetřili.

Mrazák pokud možno vytřete do sucha, vraťte zpět šuplíky a přístroj zapněte. Hotovo.

A příště si pořiďte mrazák s no frost systémem.

