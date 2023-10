Pražané, naučte se nové slovo: multikomoditní. Bude se vám hodit, až půjdete s tříděným odpadem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Multi je z latinského multus, mnohý. Komodita je zboží. Ale v kontextu sběru tříděného odpadu jde o to, že do jednoho kontejneru může s klidným svědomím hodit jak plasty, tak kov, tak nápojové obaly, lidově tetrapak. Někde se do kontejneru dají hodit jen dvě „komodity“, což může být trochu matoucí, ale od toho jsou na kontejnerech nálepky, které vcelku jednoduše prozradí, co do kontejneru patří a co ne.Proč to? Sběr nápojových kartonů je pro Prahu velmi nákladný, ročně stojí zhruba 22 milionů korun. A pak také obsah černých nádob s oranžovým víkem (tedy těch na tetrapak) bývá znečištěný příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje pouze okolo 50 % původního množství.

A tak se nápojové kartony budou svážet spolu s plasty. A z ulic postupně zmizí do konce roku všechny černé popelnice s oranžovým víkem.

Ty šedé, na kovové obaly, naopak zůstanou, případně se jejich počty zvýší. „Na venkovních stanovištích budeme kovové obaly i nadále sbírat samostatně. Občané si na to zvykli, což dokládají i naše statistiky. Kovového odpadu každoročně přibývá, navíc máme třídicí linku speciálně na kovy,“ novinky Alexandr Komarnický, tiskový mluvčí Pražských služeb.

Pravidla co kam patří se liší podle typu stanoviště. U domovních popelnic na plast je už od letošního dubna zavedený sběr ve variantě tři v jednom. „To znamená, že do nádoby původně určené na plasty, lze nově odhazovat i kovové obaly a tetrapaky. Této variantě říkáme šetřivec, protože skutečně výrazně zjednodušuje a zefektivňuje třídění odpadu,“ vyzdvihuje přednosti novinky Alexandr Komarnický, tiskový mluvčí Pražských služeb.

Venkovní stanoviště, která využívá naprostá většina Pražanů, postupně přechází na variantu dva v jednom. Do žlutých kontejnerů, označených samolepkou „multikomoditní sběr“, je možné už teď v některých městských částech vyhazovat společně s plasty i nápojové obaly. Bezpečně napoví polepy.

Pokud nebude kapacita nádob na multikomoditní sběr stačit, přibydou další, aby nedocházelo ke zbytečnému přeplňování těch stávajících a vzniku nepořádku kolem. S prosbou o navýšení počtu kontejnerů se mohou lidé obrátit na Magistrát hlavního města Prahy, nebo příslušnou městskou část.

Momentálně se v Praze nachází přibližně 7 800 nádob na plasty, více jak třetina z nich už funguje v novém režimu. Jejich obsah se sváží do třídicích linek v Praze a okolí k dotřídění.

Zdroj | Pražské služby Nálepka napoví

Jde o velkou změnu, nicméně určitě nebude poslední. Do struktury stanovišť a objemu odpadu promluví v dohledné době chystané zálohování PET lahví a plechovek. To chce Ministerstvo životního prostředí zavést nejdříve v roce 2025. Česká republika by se pak stala 14. zemí EU, kde by se tyto obaly zálohovaly.

V současnosti se v metropoli nachází přibližně 26 tisíc nádob na tříděný odpad. 7 800 na plasty se postupně mění na multikomoditní sběr. Jejich obsah se sváží do třídicích linek v Praze a okolí k dotřídění. 3 000 popelnic na nápojové kartony z ulic do konce roku zmizí úplně.

reklama