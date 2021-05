Před rokem jsem svépomocí zakopal nádrž pro dešťovou vodu pod zem. Jaká je má zkušenost?

Foto | Martin Balcar IBC kontejnery by vyšly laciněji, my je ale nechtěli. Zakopali jsme proto svépomocí nádrž pod zem.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Před rokem jsem na tomto místě psal o instalaci nádrže o objemu 3,3 m3 v Praze se střechou o velikosti 80m2 . Osobně mě velmi překvapila diskuze pod článkem, kde se ukázalo, že i udělání nádrže na vodu vlastními silami s dotací „Dešťovka“ od SFŽP, která je tu pro všechny (nejenom pro Prahu), může vzbudit polemické až skoro nepřejícné komentáře. Rád bych všechny ubezpečil, že jsem nádrž kopal se svou rodinou rád namísto času stráveného v tou dobou zavřených posilovnách. Co jsme opravdu na zahradu od počátku nechtěli, bylo řešení typu „několik IBC nádrží“. To by samozřejmě vyšlo na zlomek peněz.

Rád se nyní podělím o zkušenosti za první rok chodu. Celkově jsme s fungováním spokojení a popíšu pár drobností, na které bych si dal příště větší pozor.

Tou první otázkou, kterou bych řešil daleko důkladněji, je výběr čerpadla. Je to zcela klíčová věc. Díky eternitové střeše a stromům v okolí se nádrž zanáší čímsi, co konzistencí připomíná gel až šlem (na jaře pěna z pylu, následně sliz z mechů). Velmi pomohlo dát do síta nádrže cca 5 cm molitanu, který čistím každý měsíc od směsi prachu, pylu. To by dodané síto určitě pustilo dál. Na podzim přibylo ještě listí, žížaly a brouci.

Čerpadlo jsem na doporučení nedal úplně dno, kde je po roce opravdu kaše, ale na cca 10 cm vysoký otočený keramický květináč, aby čerpadlo nebralo vodu úplně ze dna. Pro vyčištění „kaše ze dna“ jsem se rozhodl koupit ještě jedno kalové čerpadlo (cca 1000 Kč). Tlakovou vodou jsem minulý týden nádrž zevnitř umyl, očistil stěny koštětem a odčerpal vodu kalovým čerpadlem, protože mé standardní čerpadlo by se mohlo zanést. Nutno poznamenat, že do nádrže se dá velmi dobře vlézt i s malým žebříkem.

Foto | Martin Balcar Molitanový filtr zachytává pyl a prach.

Přesto mám kolem čerpadla nyní největší problém – firma mi dodala bezplovákové samospouštěcí od firmy Gardenna (jistě kvalitní firma), ale po zimě přestala fungovat pojistka proti chodu naprázdno, takže jej nyní reklamuji. Toho jsem se obával nejvíc, protože elektrický přívod k čerpadlu je vedený cca 10 m dlouhou trubkou a nevím, jak se bude dařit jej dostal ven a následně zpětně zase dostat novou šňůru, protože v této vodící trubce je ještě uložena hadice. I z toho důvodu bych ocenil čerpadlo více odolné, klidně dražší, možná i s plovákem. Prostě se zřejmě interní spínač na výšku vody zasekl či odešel (ucpal? zalepil?), což je po prvním roce opravdu brzy.

Druhou nepříjemnou drobností je to, že ne vždy po otočení kohoutu čerpadlo automaticky spustí zavlažování – jednou za deset otočení se nestane nic a je nutné vytáhnout a znovu dát vidlici do zástrčky. Že by problém s membránou? Pak vše běží. Není to nijak obtížné, přesto jsem v nefunkčnosti nenašel logiku. Je prostě možné, že čerpadlo není obecně nejlepším kouskem a nové, které dostanu, vše vyřeší.

Po sečtení všech čísel si dovolím tvrdit, že 80m2 střechy přineslo za rok přes 40 m3 vody. Na snímku měřáku je jen 24 kubíků, protože jsme v létě omylem měřák resetovali. Drobnou nevýhodou měřáku (zase od fy Gardenna - vypadá to, že jsem si na ně zasedl, ale jinak jsem s jejich výrobky nadmíru spokojen) je fakt, že při kapkové závlaze je průtok pod rozlišovací schopností 0,1 l za minutu. To mě ale velmi překvapilo, protože během noci vypustíme do kapkové závlahy třeba půl nádrže a měřák napočítá nulový průtok. To musí být určitě průtok vyšší. Čekal bych jej skutečně o něco citlivější.

Foto | Martin Balcar 24 kubíků. V létě jsme měřák omylem resetovali.

Poslední poznámka se netýká technologie, ale vnější úpravy okolo nádrže. Ač jsme se snažili obsyp nádrže pěchovat, za rok se propadl místy až o 15 cm, což jsme vyřešili jednoduše dosypáním a novým výsevem trávy. S tím je třeba počítat a pokud vám při výkopu zbude přebytečná zemina, neodvážejte ji všechnu (tuto chybu jsme udělali my), ale kvalitní skrývku si nechte na dosypání zhruba po roce.

Kromě těchto drobností mám s nádrží jen nejlepší zkušenosti. Výšku nádrže sleduji mechanicky a když je plná a prší, dám na trávník rozprašovač a po dobu deště zalévám trávník (někdo by řekl, že do něj prostě akumuluji přebytečnou vodu). Jen málokdy se stalo, že voda přetekla, pak jde do zásaku na pozemku. Na trhu zatím chybí cenově dostupné měřáky hladiny vody v takových nádržích, resp. nenašel jsem žádný, který je v rozumné cenové hladině.

Tak držím palce všem dalším nadšencům a kdo váháte, dejte se do toho!

P.S.: Psáno v neděli 2. května po vydatném dešti, který Praze přinesl ca 30 mm srážek, což včera zcela prázdnou nádrž naplnilo po okraj.

reklama