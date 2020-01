Proč šetřit vodou, když je levná? Protože to jde snadno, říká ekoporadce

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Gabriel Rocha / Flickr Čistíte si zuby při puštěné vodě? Změnit takový zlozvyk je skoro zadarmo.

„Kubík vody stojí přibližně stejně jako hamburger,“ říká ekoporadce Mirek Lupač z Agentury Koniklec. Lidé podle něho pak necítí skoro žádnou ekonomickou motivaci k tomu, aby s touto strategickou surovinou nějak šetřili. Naštěstí tu jsou i motivace jiné.

Kubík pitné vody koupíte dnes kolem 45 Kč. Musíte pak ještě zaplatit stočné, které bývá podobně vysoké. Celkové náklady tak vyjdou přibližně na 90 korun za kubík. „Pitná voda je u nás vlastně hrozně levná,“ říká Mirek Lupač.

A přestože ekonomická motivace k šetření vodou není nijak silná, typická česká domácnost vodou moc neplýtvá. „Rozhodně jsme z hlediska šetrné spotřeby vody premianti Evropské unie,“ říká Lupač. „Spotřeba na osobu je leckde dokonce pod hygienickými minimem, které v minulosti stanovila OSN.“

„To ale neznamená, že máme spotřebovávat vody víc,“ vysvětluje Lupač. Naopak, podle něho je tu stále prostor spotřebu běžné domácností snížit. V kampani, kterou Agentura Koniklec v Praze organizovala před dvěma lety, se ukázalo, že lidé prostě cítí potřebu chovat se k vodě šetrně.

„A přitom je to vůbec nemusí bolet,“ říká Mirek Lupač. Stačí si doma nainstalovat úspornou sprchu, perlátory a splachovače. A zbavit se některých zlozvyků. "A pro začátek není špatné změřit si jednoduše pomocí stopek a vodoměru, jaký průtok a spotřebu jednotlivé výtokové armatury mají," radí Lupač.

Mezi tradiční rady ekoporadců patří, aby se lidé místo koupání v plné vaně sprchovali. A má to být krátká sprcha, protože když budete ve sprše stát hodinu, tak mnoho vody neušetříte.

„Ale není sprcha jako sprcha,“ upozorňuje Mirek Lupač. „Můžete si pořídit úspornou sprchovou hlavici, která má sice malý průtok, ale přitom technicky zajistí komfort uživatele,“ radí Mirek Lupač, „prostě při sprše nepociťujete nedostatek vody. Je to normální sprchování.“

„Jedna osoba ušetří používáním sprchové hlavice až 105 litrů vody týdně, tedy 5460 litrů za rok,“ dodává. „To znamená, že čtyřčlenná rodina ušetří až 21 840 litrů vody za rok, tedy 1,5 x více než rodina za rok vypije.“

Podobně je to s perlátory, i ony spoří vodu, aniž byste měli pocit nedostatku vody. Skvěle se hodí do koupelny, kde si v umyvadle zpravidla omýváme ruce a čistíme zuby. Na to není potřeba velký proud. Perlátorů je celá řada druhů, některé mají na sobě i stop tlačítko. Není pak potřeba nastavovat sílu proudu ani teplotu, voda se zapíná a vypíná dotykem perlátoru.

U kuchyňské baterie je to s šetřícími perlátory na zvážení. Ne že by se tu nedala voda šetřit také, ale když chcete napustit hrnec vody, pak je čekání otravné.

Kde se ale rozhodně dá ušetřit hodně vody, je záchod. Zejména pokud nemá splachovač, který umí velký a malý „šplouch“. „Je dobré myslet na to, že záchod splachujeme pitnou vodou a hned z ní vyrábíme vodu znečištěnou,“ upozorňuje Mirek Lupač. Podle něho se instalace úsporného splachování do starších rezervoárů velmi rychle vrátí. Jedna osoba totiž ušetří používáním úsporného WC cca 4.000 litrů vody za rok, čtyřčlenná rodina tedy uspoří 16.000 litrů vody za rok.

Některé ekoporadny doporučují záchod splachovat vodou, která zůstane například po koupání dětí nebo co se zachytí do nádob, než odteče studená a přiteče teplá voda. „Možné to je, ale podle naší zkušenosti to bude pro většinu domácností za hranicí akceptovatelnosti,“ míní Mirek Lupač.

Velký potenciál úspor vody má obyčejná změna chování. „Existují lidé, kteří si zuby čistí při puštěné vodě. A je vcelku jednoduché se naučit vodu během čištění zubů vypnout,“ říká Mirek Lupač.

