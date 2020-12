Tipy na filmový víkend. Festival EKOFILM promítá online

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ekofilm Jedním z filmů dostupných ke shlédnutí bude snímek Na tenkém ledě, který vás zavede na ruskou Sibiř. Dokument zvítězil v kategorii Středoevropské filmy.

Filmový festival EKOFILM zpřístupňuje výběr svých soutěžních filmů. Pustit si je můžete online od 4. do 7. prosince, stream zajišťuje internetová televize MALL.TV.

Nejstarší mezinárodní filmový festival s tematikou životního prostředí nemohl v říjnu proběhnout klasicky, proto pořadatelé přesunuli maximum filmů online. Všechny filmy, u kterých produkce svolily k online streamování, najdete přímo na stránkách jednotlivých snímků.

Je jen na vás, kdy jestli si film pustíte v pátek ke snídani, v sobotu ke zpříjemnění večera nebo až v pondělí při obědové pauze.

Jaké filmy můžete shlédnout?

Na americkém Středozápadě Henry vybudoval rodinnou farmu. Vypěstované plody, spokojení zákazníci na trzích i možnost žít udržitelný život jsou odměnou za celoroční plánování a každodenní náročnou práci. Co tedy přinese Čas změn na Henryho farmě?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ekofilm Je možné postapokalyptickému místu, zničenému nadměrnou průmyslovou činností, říkat domov?

Je možné postapokalyptickému místu, zničenému nadměrnou průmyslovou činností, říkat domov? To na Uralu odhalovala umělkyně a filmařka Carolin Koss. Měděné hory nabízejí hrůzné příběhy o přežití, odevzdanosti, proměně i houževnatosti. A stojí za to je vidět.

K filmu si můžete přečíst recenzi Ruská krajina, které měď vzala život.

V druhé části projektu Život v mezích planety s podtitulem Agrolesnictví hledají jeho průkopníci odpověď na otázky, jak můžeme uspokojit naše základní lidské potřeby a zároveň přispívat k lepšímu zdraví ekosystému.

Kvůli touze po nových zážitcích roste hlad po létání. Ale co klima? Představují Budoucnost létání nová letadla a paliva, či máme prostě cestovat méně? Sami autoři nechtěli při hledání odpovědí létat – a o to více zážitků a poznání sebe sama i sebe navzájem zažili.

Věděli jste, že ptáci jsou potomci dinosaurů, tedy, že jsou starší než lidstvo? Nejen u nás, ale i v USA nebo Německu jsou stále více Pohřešovaní – Kde ti všichni ptáci jsou? A proč jsou důležití pro naše vlastní přežití, zjišťovala bloggerka Mya-Rose Craig.

Přibývá lidí i hospodářských zvířat, půda je vyčerpaná umělými hnojivy, získat nutričně vyváženou potravinu je navíc čím dál náročnější na energie, půdu, suroviny a vodu. Mnozí odborníci apelují: Hmyz na talíř . Může být ale hmyz proteinem budoucnosti?

Rusko. Přibližně dvě třetiny Arktidy patří největšímu státu světa. Obrovský kus ledové země byl mnohá desetiletí nedostupný. Vědci z celého světa zjišťují, že v ruské Arktidě bylo bodu zlomu dosaženo už před lety a stojíme Na tenkém ledě , nebezpečně tenkém. Film je vítěz kategorie Středoevropské filmy. Přečtěte si recenzi Nepřístupná Sibiř ztrácí svou mrazivost. Až z toho mrazí

Studentské aktivity proměnily debatu o klimatu i u nás. Film Vladimíra Turnera Až budu velká, chci být naživu nabízí pohled do každodenní práce českých Fridays for Future. Odhaluje strategie studentského klimatického hnutí a ukazuje, jak promýšlí své cíle.

Osudy tří lidí, kteří žijí poblíž symbolických míst těžby a ocelářského průmyslu, jsou skvělou příležitostí nahlédnout na Cestu oceli od těžby po její nadměrnou spotřebu. Film zachycuje jejich snahu zamezit slepému vykořisťování lidí a přírodních zdrojů.

Schválně, co vám říkají pojmy jako quinoa, kustovnice čínská, chia semínka? V poslední době dobývají (nejen) Německo. Jsou to Superpotraviny – trendy zdravá strava obsahující ohromné množství živin. A produkce roste. Ale co pěstitelé a ekosystémy?

Každý z nás denně produkuje odpad: v práci, ve škole, doma i na procházce. Všude. Krátký film Přes hranu popisuje cestu odpadků na planetě. A otevírá otázku: jaký je konečný cíl odpadu?

Vliv plastového odpadu na mořský život a životní prostředí je zničující. Proto vzniklo Diminuendo – film animovaný inkoustem na papíře, aby pronikavou žlutou barvou plastů ukázal, kolik jich v oceánském životě máme. Avšak stále je čas na změnu!

Za posledních padesát let zmizely v nenávratnu tisíce čtverečních kilometrů přírody – na rozvoj měst, dopravních staveb a průmyslových zón. Naštěstí jsou po celém Česku lidé, kteří nám přírodu vracejí – podporují Svobodný prales Ščúrnica v Bílých Karpatech. Film dostal cenu prezidenta festivalu Ladislava Mika.

V roce 1975 se Afrikou toulalo 14 000 gepardů. Dnes jich zbývá pouze 7 100. Přesto jsou dnes tihle nejrychlejší savci na zemi nejohroženější africkou kočkovitou šelmou. Co mohou lidé udělat, aby zachránili Mizející skvrny před vyhynutím?

Jejich cíl je jasný: zachránit, uvařit a podávat jídlo, které by jinak přišlo nazmar. Restaurace Robin Food používá ovoce a zeleninu z tržnic a farem, aby informovala o plýtvání potravinami, udržitelnosti a klimatické změny tím nejchutnějším způsobem: dobrým jídlem. Film je vítěz kategorie Krátké filmy

Ekologický chov zvířat může být i na těch nejzvláštnějších místech. Rybí farma v uprchlickém táboře Sahrawi je umístěna uprostřed pouště. Snímkem Jsou to jen ryby nás provází tři mladé ženy, Teslem, Denba a Jadija.

Bouře, blesky, extrémní lijáky, bleskové povodně, krupobití a tornáda. Objevují se v Česku čím dál častěji. Jak čeští vědci studují tyto fenomény a jak jejich práce může lidem prakticky pomoci? A je vůbec kdy možné dostatečně předvídat Tiché hrozby: Bouřlivé počasí?

Amit Godse, známý jako Včelí muž či Zachránce včel , od roku 2013 tomuto hmyzu v indických městech neúnavně pomáhá. Je zakladatelem sociálního podniku Včelí košík, který o záchranu opylovačů bojuje, učí lidi včelařství a výrobě medu.

Pro lidi, kteří bydlí v bytech či nemají zahrádku, je to skvělá příležitost, jak si vypěstovat vlastní zeleninu. A jako bonus pro všechny je společné setkávání, sdílení a trávení času. Jak z původně zděděného a zarostlého pozemku vznikla pražská komunitní zahrada Pastvina

Dnes je v Česku kolem pěti set přírodních zahrad. Celý fenomén k nám začal pronikat před deseti lety z Rakouska, kde se vytváření a péči o takové zahrady věnují již delší dobu. Film Zahrada jako ráj ukáže, co musí pozemek splňovat, aby certifikát přírodní zahrady získal.

Dalšími součástmi letošní online koronavirové podoby festivalu byla tradiční úvodní beseda „Je spotřeba potřeba? “, nechybělo ani zahájení festivalu s Kapitánem Demem a zejména slavnostní vyhlášení vítězů EKOFILMu s moderátory Vladimírem Kořenem a Ladislavem Mikem. Všechny jsou stále ke zhlédnutí online.

