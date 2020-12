Tuk ze smažení do kanalizace nevylévejte, varují vodohospodáři. Může ucpat domovní přípojku

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels Kuchyňský olej a tuk je možné odevzdat ve sběrném dvoře, v řadě měst a obcí už jsou také vyčleněné speciální popelnice.

Vodohospodáři varují před vyléváním tuku do kanalizace. Středočeské vodárny letos evidují pět desítek případů ucpání potrubí tukem. Čištění platí majitelé přípojky, letos tak už lidé zaplatili 150 000 korun, sdělila mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová. Kuchyňský olej a tuk je možné odevzdat ve sběrném dvoře, v řadě měst a obcí už jsou také vyčleněné speciální popelnice.

"Velkému počtu našich spoluobčanů připadá normální vylít olej po smažení do kanalizace. Ovšem nikdo si neuvědomuje, že tuk v kanalizačním potrubí ztrátou teploty rychle ztuhne. Tím dochází k jeho postupnému usazování na stěnách potrubí a následnému zanášení kanalizační přípojky a veřejné kanalizace," popsal manažer kanalizace Středočeských vodáren Vladimír Dragoun.

Lidé by podle něj neměli do kanalizace vyhazovat ani zbytky jídel, léků, použité hygienické potřeby nebo zbytky čisticích prostředků. "Nepříznivým trendem poslední doby jsou tolik diskutované vlhčené ubrousky, které lidé stále častěji splachují do toalety. Zatímco běžný toaletní papír se rozloží rychle, vlhčený ubrousek ne," dodal Dragoun.

Vlhčené ubrousky se podle něj vyrábějí z netkané celulózy s dlouhými vlákny a částečně i z plastů. Jsou odolné proti roztržení a mohou nejen ucpat kanalizaci, ale také čerpadla. Likvidovat by se měly jako směsný komunální odpad.

Středočeské vodárny jsou provozovatelem vodovodů a kanalizací na Mělnicku, Kladensku, v části Prahy-východ, Prahy-západ, Rakovnicka a Mladoboleslavska. Společnost zásobuje pitnou vodou téměř 300 000 obyvatel.

