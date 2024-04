V ČR začal fungovat projekt na recyklaci plastových květináčů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V České republice začal fungovat projekt na recyklaci plastových květináčů. Nemusí tak končit ve žlutém kontejneru na plasty, ale mohou posloužit dál, informovala Denisa Ranochová z firmy Plastia, která za systémem s názvem Otoč květináč stojí. Do pilotního projektu se zapojilo 11 prodejen ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Další sběrná místa mají brzy přibýt.Do sběrných boxů lze přinést jakékoliv květináče z měkkého i tvrdého plastu, funkční i rozbité. "My květináče přebereme, hezké a funkční věnujeme tam, kde budou ještě dobře sloužit a dělat radost, například v domovech pro seniory, ve školách nebo v azylových domech. Rozbité podrtíme a vyrobíme z nich květináče nové," popsala spolumajitelka rodinné firmy Lenka Novotná. Pokud lidé vyhodí květináče do žlutého kontejneru, pravděpodobně skončí ve spalovně.

Dosud potvrdili zájem o vysbírané a nepoškozené květináče například Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Útulek věcí a re-use centrum v Jihlavě, Základní škola Nížkov, Centrum sociální a podpůrné péče a dobrovolníci nemocnice Jihlava, včetně nemocnice samotné a další. Zapojení do projektu potvrdila i Federace nábytkových bank a Reuse center.

"Náš moravský projekt se ujal i v Praze. V průběhu celého roku mohou lidé přinášet vyřazené květináče na akce pořádané SWAP Prague, což je událost, kde se neplatí penězi, ale věci se navzájem vyměňují, a kde si můžou lidé květináče na rozdíl od sběrných kontejnerů rovnou i odnést," doplnila Novotná. První letošní swap se konal koncem března v prostoru Radlické kulturní sportovny v Praze na Smíchově.

reklama