Vlhčený ubrousek. Ultimátní dobro, ultimátní zlo

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Obrázek je vygenerován pomocí Chatbotapp.ai

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jako otec od tří dětí jsem si ověřil, že neexistuje průs… průšvih, který by se nedal vyřešit vlhčenými ubrousky. Díky nim zvládnete exponované situace. Když má dítě bláto na hřišti, když dítě poblinká cizí paní cestou autobusem. Všechno se dá zachránit vlhčenými ubrousky. Vlhčené ubrousky jsou ultimátní dobro.Aby to nebylo jednoduché, musím konstatovat, že vlhčené ubrousky jsou i ultimátní zlo. Zejména když je lidé hází tam, kam by je házet neměli.

Jasný, když se vám cestou na Ještěd chce na záchod, tak prostě skočíte do lesa. Když použijete toaletní papír a svou potřebu i toaleťák zahrábnete, tak to nejen přírodě nevadí, si to nějak rozloží, ale ani to esteticky neruší.

Přečtěte si také | Návod, jak jít v přírodě na záchod a nenechat za sebou podpapírák

Jenže cestou na Ještěd svítí z lesa nejen toaleťáky, ale i vlhčené ubrousky.

Vím, je to hnus, vzít použité ubrousky s sebou nahoru ke koši, ale dělejte to. Stačí si vzít s sebou jeden igeliťák na tyhle poklady, a rázem je to snadno proveditelné.

Vlhčené ubrousky nejsou z papíru, obsahují plastová vlákna, která ubrousku dávají pevnost a trvanlivost. A v přírodě se jen tak nerozloží.

Vlhčený ubrousek patří do směsného odpadu.

Ne, nesplachujte je do záchodu.

Normální toaletní papír se ve vodě rozmáčí a rozpustí. Doslova. Můžete si to ostatně jednoduše vyzkoušet, záchod, toaletní papír a záchodovou štětku máte.

Nebo koukněte na toto video, na kterém je obyčejný toaletní papír a vlhčený ubrousek.

Nenechte se zmást, že na některých vlhčených ubrouscích či vlhčených toaletních papírech je napsáno, že jsou splachovatelné (flushable). Do záchoda se dá spláchnout leccos, mobil, brýle, ale nesplachujeme to, že.

A když se splachuje jen toaletní papír, tak ten spolu s našimi exkrementy putuje kanalizací přes různé ohyby a zákruty, a cestou úplně ztratí integritu. Rozplyne se ve vodě.

Když pak odpadní voda nateče na domovní či obecní čistírnu odpadních vod, není s toaletním papírem žádný problém.

Ale vlhčené ubrousky jsou problém, a to jak cestou, tak na čistírně.

Vlhčené ubrousky se nerozpustí, ale drží. Zkuste si jeden doma v ruce rozškubat. Přeperete ho, ale je jasné, že čerpadlo domovní čistírny odpadních vod si s ním poradit nemusí.

V kanalizaci umí vlhčený ubrousek vyrobit dvě škody.

Jednak se někde lidově řečeno „šprcne“, kanalizace se ucpe a lidem v přízemí tečou splašky záchodem zpět do bytu. To nechcete, zejména pokud v tom přízemí bydlíte.

A také se kanalizací mohou dostat až do přírody. To když přijde přívalový déšť a kanalizací se na čistírnu odpadních vod žene víc vody, než čistírna zvládne pobrat. A to se pak přes odlehčovací komoru pošle rovnou do toku.

Proto v potocích a řekách na vrbičkách visí vlhčené ubrousky. Proto je rybáři tahají z vody místo štiky.

Vlhčené ubrousky mohou být jen ultimátní dobro. Jen je musíte vyhazovat tam, kam patří.

Přečtěte si také | O díře v ledu, která v něm být neměla

(Ženy a dívky, týká se to také vložek a tamponů. A pánové a dámy, ani kondomy do záchodu nesplachujeme.)

reklama