Armády nesmí stát stranou globálního boje proti změnám klimatu, uvedl šéf NATO

Břetislav Machaček 3.11.2021 20:45 Reaguje na Viktor Šedivý

A ta "obrana" tanky a transportéry zastaralá není a nebo

platí heslo, že nejlepší obranou je útok? Pokud dojde

na konvenční válku, tak to nezachrání pár žoldáků s pár

kusy zbraní a ani ty základny v Pobaltí. Při masivním

útoku musí být více línií obrany s možností mobilizovat

zálohy, které nejsou. Pro politruka Hanzla pouze dodám,

že pokud by chtělo Rusko obsadit Pobaltí, tak to udělalo

v době, když nebylo v NATO a ne až nyní, ale proč by to dělali? Aby rozpoutali válku kvůli někomu, který pro ně ztratil strategický význam. K tomu jim stačí předsunutý Kaliningrad a Pobaltí je důležité pro někoho zcela jiného. Ten tam má základny a pro alibi a do počtu i jiné země.

Hra na vojáčky stojí zbytečné peníze a je kšeftem i při pouhé hře. Konvenční válka mezi jadernými velmocemi by

byla výplodem chorého mozku a neskončila by pouze těmi

tanky. Chce to myslet a neposlouchat slepě politruky.





