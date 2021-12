Bidenova administrativa zlevní elektromobily a zbuduje 500 000 nabíjecích stanic

Zbyněk Šeděnka 14.12.2021 19:28 Reaguje na karel krasensky

Na tu migraci jsem měl celkem slušný recept. Každý z petentů (a bylo jich asi 55.000) by si povinně vzal domů jednoho migranta. Musel by jej ubytovat, za svoje peníze živit, šatit a byl by za něj právně odpovědný. Zabili bychom tím dvě mouchy jednou ranou. Stát by to nestálo ani korunu a ještě bychom splnili ty uhozené kvóty.

Odpovědět