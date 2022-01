Bloomberg: Ceny elektřiny v Evropě klesají nejdéle od začátku roku 2020

Pavel Hanzl 14.1.2022 08:04 Reaguje na Jaroslav Řezáč

Větřáky se staví na plný plyn a za pár let budou v Evropě dominantním zdrojem elektřiny. Samozřejmě to budená ročné na přenosovou soustavu, protože se budou vyrovnávat oblati, kde fučí moc a kde málo. Čož se děje do jisté míry už dávno.

Tím by se ale stal vítr celkem dost stabilní zdroj.

