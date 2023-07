Brněnský magistrát zvažuje zřízení městských holubníků, zjišťuje zájem starostů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství brněnského magistrátu hledá vhodná místa, kde by se v městských budovách daly zřídit městské holubníky. Tuto možnost představil také starostům městských částí a zjišťuje jejich zájem, řekl v červnu náměstek primátorky Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), do jehož pravomoci odbor spadá.

Úředníci se byli na již fungující holubník podívat v Bílovci na Novojičínsku, kde je umístěný na půdě gymnázia. "Jsou s jeho fungováním velice spokojeni. Podobné holubníky fungují také v západní Evropě. Pokud se holubům vytvoří komfortní prostor pod střechou, kde mohou hnízdit, dostávají pravidelně potravu a je v něm udržována čistota, nemají důvod hnízdit na nevhodných místech, kde to obtěžuje obyvatele města," uvedl Suchý.

Doplnil, že holubi v holubnících tráví až 80 procent času, což také znamená, že by jich ubylo v ulicích měst. "Výskyt holubů ve městech je spojený s velkou řadou pověr a mýtů, jednou z nich je, že holubi přenášejí nakažlivé nemoci, což ale není pravda," řekl náměstek.

Jednou z výhod umístění holubů do holubníků je i to, že lze humánním způsobem regulovat jejich populaci. Hnízdícím párům je odebrána část vajec a nahrazena umělými vajíčky. Péči o holuby v holubnících by město poptalo spolu s jejich vybudováním.

Město zatím zjišťuje zájem mezi starosty městských částí, zjišťuje také, které budovy v majetku města by pro vybudování holubníků byly vhodné. "Náklady na vybudování holubníků nejsou vysoké, lze zvolit buďto holubník půdní, střešní nebo může jít o sloupovou stavbu. Náklady by se mohly pohybovat okolo 200 000 korun, proto předpokládáme, že by jejich zřízení zvládly městské části ze svých rozpočtů," dodal Suchý. Město podle něj plánuje zjistit přibližné množství holubů.

Návrh na zřízení městského holubníku v Novém Lískovci se objevil i mezi projekty participativního rozpočtu, vedení městské části se k němu ale v požadované lhůtě nevyjádřilo, a byl proto vyřazen jako neproveditelný. Zřizování městských holubníků nabízí společnost z Ostravy, která se inspirovala v německém Augsburgu.

reklama