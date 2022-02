Cena emisních povolenek uzavřela na rekordu, míří k hranici 100 eur

Pavel Hanzl 5.2.2022 23:11

Tohle je situace, se kterou se počítalo už pěkných pár let a naši kapitáni průmyslu na to měli být připraveni. Zatím ale vytvořili "uhelnou komisi", který za 2 roky práce navytvořila VŮBEC NIC.

Všichni se mohutně ohání jádrem ale to bude fungovat možná nejdřív za 20 let. Z čeho budeme brát elektřinu, když půjde emisní povolenka na 200, 300, nebo až 500 eur??

Zajímalo by mě to nejvíc od pana Nováka.

Odpovědět