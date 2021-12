ČEZ chce dotaci z Modernizačního fondu na 24 solárních elektráren

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Energetická společnost ČEZ přihlásila do prvního kola přidělování dotací z Modernizačního fondu 24 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 233 megawattů. Získat by mohla až 1,6 miliardy korun. Rozhodnutí firma očekává během následujících tří až šesti měsíců, uvedla v aktualizované prezentaci pro investory. Napsal to. ČEZ plánuje do roku 2030 vybudovat obnovitelné zdroje o výkonu šest gigawattů, převážně právě fotovoltaické elektrárny v ČR.O dotace z Modernizačního fondu soutěží také další energetické podniky a větší šanci má podle serveru ten, kdo se spokojí s nižší dotací na jednotku výkonu. Dotace u projektů ČEZ se pohybuje okolo sedmi milionů korun na jeden megawatt instalovaného výkonu solárních panelů. Plánované projekty jsou podle ČEZ po celé České republice, konkrétní lokality zatím společnost neuvedla. Přihlášené projekty by chtěla postavit během následujících dvou let

ČEZ plánuje do roku 2025 pořídit 1500 megawattů nového výkonu ve fotovoltaických a větrných parcích, mezi lety 2025 a 2030 to má být dalších 4500 megawattů. Asi pětinu výkonu chce vybudovat na vlastních pozemcích, třeba v areálu bývalých dolů nebo v okolí uhelných elektráren. Pro zbylou část má vytipované lokality a vyjednává s obcemi a dalšími vlastníky pozemků.

O přidělení dotace z Modernizačního fondu rozhoduje Státní fond životního prostředí (SFŽP) spolu s ministerstvem životního prostředí. Mezi úspěšnými žadateli o dotace z fondu určené na fotovoltaické elektrárny zatím podle serveru převažují zemědělské podniky, první projekty už ale byly schváleny také velkým energetickým skupinám, třeba firmě E.ON Energie nebo PREměření. Modernizační fond financovaný z prodeje emisních povolenek má přispět k rychlejšímu odklonu od spalování uhlí a ke snížení emisí skleníkových plynů v EU.

