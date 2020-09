Dánsko chce snížit emise o 70 procent bez škrtů sociálních výdajů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Slaunger / Flickr Dánsko přitom sází na nové zelené technologie. Země chce také hojně využívat energii z větrných elektráren na moři.

Dánská vláda chce snížit emise oxidu uhličitého nad evropský cíl, aniž by škrtala výdaje na sociální stát, píše agentura Reuters. Dánsko v loňském roce přijalo zákon, kde se zavázalo snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o 70 procent. Ve srovnání s úrovní z roku 1990 by Dánsko mělo vypouštět o 20 milionů tun oxidu uhličitého méně.

"Naše ambiciózní klimatické cíle nejsou bez nákladů, ale díky rozumnému přístupu se konečný účet může snížit a budeme si moci dovolit ekologii i sociální stát," uvedl dánský ministr životního prostředí Dan Jörgensen. Podle plánů má rychlejší snížení emisí stát veřejné finance 16 až 24 miliard korun dánských ročně (58 až 85 miliard korun českých). To představuje 0,7 procent až jedno procento dánského hrubého domácího produktu.

Dánsko přitom sází na nové zelené technologie. Země chce také hojně využívat energii z větrných elektráren na moři. Vedle toho v červnu vládní koalice, kterou tvoří sociální demokraté s dalšími menšími levicovými a ekologickými stranami, schválila zavedení daně na emise oxidu uhličitého a skleníkových plynů.

Klimatický plán Kodaně je ambicióznější než cesta, kterou razí Evropská unie. Členské země, kterou je i Dánsko, se zavázaly, že do konce desetiletí sníží emise oxidů uhlíku o 40 procent proti hodnotám z roku 1990. V polovině září předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzvala k zvýšení cíle na 55 procent. Některé členské země, včetně České republiky, ale považují takový cíl za nerealistický.

