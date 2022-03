Do Londýna se vracejí bobři. Po 400 letech

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Franz Fischer / Flickr První pár bobrů bude žít v areálu farmy v Enfieldu na severu Londýna.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do Londýna se po více než 400 letech vracejí bobři. První pár těchto vodních hlodavců bude žít v areálu farmy v Enfieldu na severu metropole a ochránci přírody doufají, že by se chov mohl postupně rozšířit a pomoci vrátit do Londýna divoká zvířata, která můžou být užitečná například i při prevenci povodní, napsal server BBC.

"Jsme rádi, že můžeme nechat bobry žít v takové blízkosti města... Zkušenosti z Evropy i Skotska ukazují, že bobři jsou přizpůsobivý druh, kterému stačí voda a dostatek potravy," uvedla Roisin Campbellová-Palmerová, která se na projektu podílí. Odborníci si slibují, že bobři, kteří v přírodě stavějí hráze na vodních tocích, by mohli být velmi užiteční při přirozené obnově mokřadů, které zpomalují průběh povodní.

Bobři se v Británii ocitli v 16. století na pokraji vyhubení, protože se často lovili kvůli kožešině, masu a výměškům pachových žláz, které se používaly při výrobě parfémů.

Londýnský bobří pár zatím nemá jména a nejspíš se o nich bude hlasovat online. "Máme tady návrhy Justin Beaver pro samce a Sigourney Beaver pro samici. Ale uvidíme, s čím ještě lidé přijdou," uvedla mluvčí farmy Andrea DeLuceová.

reklama