Doosan Škoda Power dodá turbínu do budované spalovny ve skotském Glasgow

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Doosan Škoda Power dodá parní turbínu 45 MW do budované spalovny ve skotském Glasgow. Spalovna zlikviduje ročně až 350 000 tun nerecyklovatelného odpadu ze skládek. Její roční výroba elektřiny odpovídá spotřebě 70 000 domácností, řekla ČTK Natálie Sedláčková, mediální zástupkyně plzeňského Doosanu. První "komerční" megawatty má nový zdroj vyrobit do konce roku 2025, kdy ve Skotsku začne platit zákaz skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Výši zakázky firma neuvedla.

Kromě turbíny dodá Doosan Škoda Power ještě převodovku, generátor, vzduchem chlazený kondenzátor a zajistí kompletní montáž i náběh turbosoustrojí.

Plzeňské strojírny považují dodávku díky technickému řešení i rozsahu za důležitou referenci v segmentu spaloven. "A pokračování úspěchu na trhu Velké Británie, kde teď společnost realizuje větší množství projektů v různém stadiu dodání," uvedla Sedláčková. Spalovna v Glasgow bude zpracovávat zdravotně nezávadný domácí a komerční odpad, který už nelze recyklovat.

"Za posledních pět let máme v Británii výrazné úspěchy. Je tam boom spaloven odpadu, a to většího výkonu, než jaké máme ve střední Evropě. Běží tam osm projektů spaloven mezi 50 až 100 megawatty, ale referencí tam máme víc," řekl ČTK v prosinci provozní šéf Doosanu Daniel Procházka. Firma staví největší spalovnu odpadu na světě v Dubaji s výkonem 250 MW, v Anglii pak elektrárnu na biomasu s výkonem 300 MW.

Projekt pro Glasgow vyvinula firma Fortum Glasgow Ltd., v níž mají shodný podíl skotská energetická společnost Fortum a Green Investment Group, součást investičního fondu Macqauire Asset Management, který patří do australské globální skupiny finančních služeb Macquarie Group.

Plzeňský Doosan, jehož turbíny pracují téměř ve všech zemích světa, dodává v posledních třech letech nová turbosoustrojí až z 90 procent do zahraničí, a to do desítek zemí. Jeho roční tržby dosahují téměř pěti miliard korun. Strojírny s více než stoletou tradicí, které mají téměř desetinový podíl na světovém trhu parních turbín, produkují a dodávají zařízení s výkonem tři až 1200 megawattů. Využívají je paroplynové, uhelné, jaderné, kogenerační a solární elektrárny i spalovny biomasy.

reklama