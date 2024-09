Náklady na medvědí čepice britské královské gardy prudce rostou

Anyr 14.9.2024 20:41

Dobře, nedá mi to.



Jsem zcela proti chovu zvířat výhradně na kožešiny.

Obecně jsem pro omezení, ideálně zrušení, chovu zvířat na maso, a pro chov na další produkty jen pokud mají fakt TOP podmínky k životu, který končí nějak... řekněme... "odchodem na odpočinek" (a ano, vím, že ekonomicky je to blbost, netřeba to připomínat, jen si myslím, že zvířata nejsou "ekonomické nástroje"). Ale to je můj subjektivní postoj, který skutečně nijak silou neprotlačuji, protože tohle je osobní volba, postoj, každého člověka.



Nicméně... kůže, kožešiny, jsou "čistě přírodní materiál", ničím nenahraditelné. Jsou plně přirozeně rozložitelné a velice odolné, trvanlivé. Umělé kožešiny jsou toxické svinstvo.

Nu a pokud existuje regulace v přírodě žijících medvědů formou odstřelu, tak absolutně nechápu, proč by se pak nemohla využít jejich kožešina. To se jejich tělo má odvézt do spalovny, tak, jak je? :/



PETA fakt ztrácí zdravý rozum. A Camilla Britská to beztak udělala jen z "veřejného nátlaku" - umělá kožešina je ryze antiekologická a divil bych se, kdyby jí král, jakožto ekologicky založený, v soukromí nevynadal. :P

Odpovědět