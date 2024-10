Dřevorubci čistí soutěsku v Hřensku kvůli riziku zanesení koryta řeky Kamenice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Dřevorubci těží v Edmundově soutěsce v Hřensku na Děčínsku stromy, které by mohly při pádu vytvořit překážku v říčce Kamenici. Na opatření pro snížení rizika povodní se podílejí národní park České Švýcarsko, Povodí Ohře a obec. Hotovo bude do poloviny října, řekl dnes novinářům mluvčí parku Tomáš Salov.Edmundova soutěska, kde Hřensko provozovalo plavbu na lodičkách, je od rozsáhlého požáru v roce 2022 uzavřená. Práce, které začaly tento týden, jsou součástí protipovodňových opatření. Spočívají v odstranění osmi desítek stromů ve spodní části soutěsky od spodního jezu po zástavbu ve Hřensku.

"Správa národního parku odstraní 61 stromů na území parku, deset stromů Povodí Ohře na svém území a čtyři stromy odstraní Hřensko, to jsou stromy v sousedství obecní cesty. Kromě toho se bude kácet ještě sedm stromů u horního přístaviště Edmundovy soutěsky. Také hrozí jejich pád do toku Kamenice," řekl Salov.

Stromy zasažené kůrovcem nebo poškozené při požáru vytipovali zástupci parku, povodí a obce při letních pochůzkách. "Teď se nám podařilo vybrat dodavatele a začít s realizací," uvedl Salov. Dřevorubci budou pracovat v úseku dlouhém asi 1,5 kilometru. Stromy, které je možné bezpečně uložit ve svahu, zůstanou na místě. Stromy, které spadnou na cestu nebo do blízkosti vodního toku, odvezou zástupci parku ve spolupráci s obcí.

Hřensko bude po skončení prací podle starostky Kateřiny Horákové (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná) o něco bezpečnější. Při nedávných deštích panovala v příhraniční obci obava právě ze vzedmutí hladiny a toho, co by napáchalo dřevo podél vody nebo v ní.

"Bylo to hodně stresující, všichni máme v živé paměti povodeň z roku 2010, kdy vznikly velké škody na obecním i soukromém majetku, naštěstí to dobře dopadlo. Národní park i povodí s námi komunikují, za což jsme velmi rádi," uvedla starostka.

Po odstranění stromů se do soutěsky budou moci po dvou letech od požáru vypravit zaměstnanci obce. "Doteď to bylo nebezpečné a my jsem tam nemohli nikoho pustit, teď se neskutečně posuneme, konečně tam pošleme lidi na údržbu obecního majetku," řekla Horáková.

Bezpečnost se zvýší také pro zaměstnance Povodí Ohře, které má Kamenici ve správě a musí udržovat průtočnost a zajišťovat údržbu. Do koryta občas spadnou stromy, které jsou ve špatném stavu po požáru či napadení kůrovcem.

"Při posledních deštích, kdy velkou část České republiky zasáhly povodně, jsme s obcí intenzivně řešili preventivní opatření kolem toku, ale i případnou evakuaci obyvatel, která naštěstí nebyla nutná," uvedl ředitel státního podniku Jan Svejkovský. Podle mluvčí povodí Dany Zikešové se nyní zlepší podmínky pro pravidelnou údržbu, stromy brání nejen v bezpečnosti pracovníků, ale i v pohybu techniky.

Dřevorubci se pohybují na místě s horolezeckou výbavou. "Ve svahu je to velmi náročné, dost to po tom velkém požáru na popelu klouže, navíc některé stromy začínají hnít, kdykoliv mohou spadnout," uvedl Pavel Pokuta, který pracuje s kolegou v soutěsce zatím v nižších partiích. "Ve skalách to pak už bude horší, hlavně ale potřebujeme, aby nepršelo," podotkl.

Edmundova soutěska, oblíbené místo turistů, je kvůli zhoršení bezpečnosti uzavřena. "Děláme všechno pro to, aby se sem turisti vrátili, ale prioritou je bezpečnost," zdůraznila starostka. Snižování rizik pro návštěvníky se správa parku podle Salova dlouhodobě věnuje. Turisté se mezitím podle starostky do Hřenska vrací, návštěvnost roste v Divoké soutěsce. "A důležité pro nás je, že přijíždí turisté opravdu z celého světa," řekla.

Hořet začalo v národním parku v červenci 2022. Musely se evakuovat stovky lidí. Náročný zásah hasičů trval 21 dní. Požár se rozšířil na 1060 hektarů a na jeho uhašení se podílelo 6000 hasičů.

