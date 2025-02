Dům přírody Jeseníků v Karlově Studánce má vzniknout podle architektů z Brna

Zdroj | AOPK ČR

Plánovaný Dům přírody Jeseníků, který má v Karlově Studánce na Bruntálsku návštěvníkům přiblížit krásy a zajímavosti jesenických hor, by mohl vzniknout podle návrhu brněnského architektonického studia P. P. Architects. Právě tato společnost zvítězila ve vyhlášené architektonické soutěži. Sešly se v ní tři desítky návrhů. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR čeká, zda na projekt asi za 125 milionů korun získá dotaci ze Švýcarských fondů. ČTK to dnes řekla mluvčí agentury Karolína Šůlová."Zatím nevíme, kdy by se mělo začít stavět. Vše záleží na tom, zda získáme finanční prostředky. Jasno bychom měli mít na přelomu října a listopadu," uvedla.

Do soutěže architekti přihlásili 31 návrhů, porota vybírala z nabídek ateliérů z České republiky, Slovenska, Velké Británie a Maďarska. Museli se vypořádat s řadou omezení. Návrh musí respektovat územní plán Karlovy Studánky, její památkovou ochranu a musí splňovat jednotící prvky definované manuálem pro navrhování návštěvnických středisek agentury. "Z došlých návrhů porotu nejvíce zaujal projekt zpracovaný P.P. Architects, který umožňuje přirozenou průchodnost a harmonické propojení s okolním prostředím, působí velice vyváženě a citlivě reaguje na specifika lokality, čímž se odlišuje od ostatních," doplnila.

Uvedla také, že nyní mají neúspěšní autoři lhůtu 15 dnů na případné odvolání, poté bude s vítězem podepsána smlouva. Všechny návrhy si lidé budou moct prohlédnout na výstavě, která se plánuje na jaře přímo v Karlově Studánce.

Investorem Domu přírody Jeseníků bude agentura, provozovatelem státní podnik Horské lázně Karlova Studánka. Dům přírody vznikne na státním pozemku, místo bylo vybráno po dohodě s obcí, lázněmi i nestátními neziskovými organizacemi. Chystaný dům přírody nabídne interaktivní expozici i ekovýchovné programy, tematické přednášky, výstavy, projekce či tvůrčí dílny. Program bude zaměřen na návštěvníky hor a školy.

"Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Domy přírody orientují návštěvníky v území, poskytují jim základní informace a zázemí. Návštěvníkům chceme představit území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda a krajina rozmanitá. Rádi bychom, aby si odnášeli, co dělat pro to, aby taková zůstala i v budoucnu," řekl už dříve ředitel AOPK František Pelc.

V ČR je v provozu 14 návštěvnických a osm menších informačních středisek ve 20 chráněných krajinných oblastech, národní přírodní rezervaci či národní přírodní památce.

