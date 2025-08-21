https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/na-trech-mistech-v-ceskem-stredohori-naslo-novy-domov-60-vzacnych-syslu
Na třech místech v Českém středohoří našlo nový domov 60 vzácných syslů

21.8.2025 03:44 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | Květa Černohlávková / AOPK ČR
Přesně 60 syslů bylo vypuštěno na tři místa nedaleko obce Milá v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Na dvou z nich sysli již žijí, na třetím by měla vzniknout nová populace. Pokračuje tak snaha o to, aby tito kriticky ohrožení hlodavci byli nadále součástí přírody lounského středohoří. Zdejší stepi jsou pro ně vhodným prostředím. Vypuštění sysli pocházejí z odchovů tuzemských i zahraničních zoologických zahrad.
 
„Vypouštění syslů na vybrané lokality probíhá už několik let. Zvířata se obvykle umisťují do předem připravených nor. Kromě posilování stávajících populací se na vhodných místech zakládají i nové kolonie,“ uvedl Jan Matějů, autor záchranného programu a zoolog Muzea Karlovy Vary. Na konci července vypustili do nové lokality Hliniště II 35 syslů.

„Sysli žijí v lounském středohoří na několika zatím stále izolovaných místech, ta se postupně snažíme za pomoci vytváření nových populací a vhodné péče o krajinu propojit. Doufáme, že vzájemně komunikující populace budou odolnější vůči nepříznivým faktorům,“ dodává.

Posilování málo početných populací a zakládání nových kolonií patří k mnoha aktivitám záchranného programu. „Pravidelně sysly monitorujeme, zajištujeme pastvu a kosení trávy na místech jejich výskytu nebo odchovy zvířat v zoologických zahradách a záchranných stanicích,“ vysvětluje Jitka Matoušová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, koordinátorka záchranného programu. Poděkování podle jejích slov patří všem tuzemským i zahraničním partnerům, kteří odchov geneticky vhodných syslů zajišťují.

Dnes vypuštění sysli pocházejí z odchovů ze Zoo Hluboká nad Vltavou a její záchranné stanice Rozovy, Zoo Praha, Zoo Na Hrádečku, Zoo Norimberk, Zoo Opel a Zoo Bern. Na transportu zvířat ze Zoo Bern se podílela Zoo Jihlava. Koordinaci transportů zvířat ze zahraničí měla na starosti Zoo Hluboká nad Vltavou. Na realizaci záchranného programu AOPK ČR dlouhodobě spolupracuje s Muzeem Karlovy Vary.

Sysel obecný byl dříve považován za zemědělského škůdce. Tento dnes kriticky ohrožený druh doplatil na rozorávání mezí a pastvin, scelování polí do velkých lánů a dramatický úbytek ploch s nízkou trávou. Syslům však vyhovují suché, nízké stepní trávníky. Vzácného hlodavce ohrožují např. přívalové deště nebo toulavé kočky. Pro přežití syslů v naší přírodě je však potřeba především zabezpečit odpovídající péči o místa, kde doposud žijí.

Akce je součástí záchranného programu, který pro tento kriticky ohrožený druh připravila a koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zdrojem financí je evropský projekt PROSPECTIVE LIFE.

„Naší prioritou je samozřejmě udržet krajinu ve stavu, kdy poskytuje domov co nejširšímu spektru rostlin a živočichů. V případech, kdy se to nedaří, přicházejí na řadu speciální opatření – jako je třeba právě záchranný program pro kriticky ohroženého sysla. Evropský projekt PROSPECTIVE LIFE, který nyní běží druhým rokem, nám umožňuje zaměřit se i na další vzácné rostliny a živočichy. Když jsme se záchranným programem pro sysla před více než 15 lety začínali, odhadovalo se, že u nás žije zhruba 3 600 syslů, nyní jsme na téměř 7 000. I když zdaleka není vyhráno, tak se zdá, že tato práce má smysl,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
Pražská EVVOluce

