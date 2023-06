ECA: EU hrozí, že neuspěje ve snaze stát se globální mocností ve výrobě baterií

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Evropské unii hrozí, že neuspěje ve své snaze stát se globální mocností ve výrobě baterií. Hlavní překážkou zůstává nedostatečný přístup k potřebným surovinám spolu s rostoucími náklady a ostrou světovou konkurencí. Vyplývá to ze zprávy Evropského účetního dvora (ECA). Zpráva varuje, že EU by tak nemusela dosáhnout svých klimatických cílů. Plány EU jsou totiž ve velké míře závislé na přechodu k elektromobilům poháněným pomocí baterií, píše agentura Reuters.

Členské země Evropské unie letos definitivně schválily normu, která od roku 2035 prakticky znemožňuje prodej nových benzinových a naftových aut v EU. "To pro EU dělá z baterií strategickou nutnost," uvedl ECA. "Evropský bateriový průmysl však zaostává za globální konkurencí, zejména za Čínou," dodal.

Zpráva varuje, že výrobci baterií by mohli dát před EU přednost jiným regionům, například Spojeným státům, které jim nabízejí rozsáhlou podporu. Poukazuje rovněž na vysokou závislost EU na dovozu surovin a na hrozby pro konkurenceschopnost EU spojené s rostoucími cenami surovin a energie.

"EU se v případě baterií nesmí dostat do stejně závislé pozice jako v případě zemního plynu. V sázce je její ekonomická suverenita," uvedla Annemie Turtelboomová z ECA. "Plánem na ukončení prodeje nových benzinových a naftových aut do roku 2035 EU silně sází na baterie. Mohla by však být ve slabší pozici z hlediska přístupu k surovinám, atraktivity pro investory a nákladů," dodala.

EU podle Turtelboomové čelí riziku, že nesplní své emisní cíle pro rok 2035, nebo je splní pomocí dovážených baterií. "To by poškodilo evropský průmysl," uvedla Turtelboomová. Upozornila rovněž, že baterie by se musely dovážet za velmi vysoké ceny.

