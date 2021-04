Energetika a skleníky: Poloprůhledné solární panely mohou vyrábět elektřinu, aniž by ovlivňovaly pěstované rostliny

Foto | Jae Choul Yu / ScienceAlert

Skleníky, pokryté poloprůhlednými solárními panely, mohou vyrábět elektřinu, aniž by tím jakkoli ovlivňovaly pěstované rostliny. V budoucnu by takový způsob pěstování mohl představovat cestu k energeticky neutrálním skleníkům. Ukázal to nový výzkum vědců ze State University v Severní Karolíně zveřejněný v žurnálu Cell Reports Physical Science

Poloprůhledné organické solární panely jsou založeny na bázi perovskitu – materiálu, do něhož se v oblasti fotovoltaiky vkládají velké naděje. Kromě toho, že solární panel může být průhledný nebo poloprůhledný a dal by se tak v budoucnu používat v oknech budov, může být upraven i tak, že absorbuje různé vlnové délky. Právě tuto vlastnost využili vědci provádějící výzkum. Pomocí filtrů upravili solární panely tak, aby absorbovaly pouze ty vlnové délky, které rostliny nepotřebovaly k fotosyntéze.

Vědci testovali novou technologii na skleníku, v němž pěstovali červený hlávkový salát. Díky filtrům použitým na solárních panelech měli tři různé testovací skupiny salátu. Jak v těchto skupinách, tak v kontrolní skupině, v níž nebyly použity žádné filtry, měly totožné podmínky (teplotu, koncentraci CO2, množství vody a hnojiva). Podařilo se jim zjistit, že mezi vypěstovanými saláty nebyly v zásadě žádné rozdíly. Naopak se ukázalo, že solární panely pomáhaly regulovat teplotu skleníku.

„Byli jsme tím trochu překvapeni, ale zjistili jsme, že mezi saláty nebyl téměř žádný rozdíl. To znamená, že myšlenka skleníku s poloprůhlednými organickými solárními panely by mohla být v praxi opravdu uskutečnitelná,“ říká bioložka Heike Sederoff ze State University v Severní Karolíně.

Pěstování zeleniny ve sklenících je energeticky náročné, vědci proto doufají, že by poloprůhledné organické solární panely mohly být cestou k energeticky neutrálním skleníkům. Solární panely na bázi perovskitu nejsou v současnosti tak efektivní jako klasické křemíkové panely. Vědci nicméně doufají, že v budoucnu tomu bude jinak. „Vzhledem tomu, kolik lidí nás kontaktovalo, když jsme zveřejnili naši předchozí studii na toto téma, vidíme, že zájem pěstitelů je obrovský. Doufáme, že se technologie budou stále posouvat kupředu a začne se běžně využívat,“ dodává O'Connor.

