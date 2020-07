Etiopský ministr popřel, že by začali plnit obří přehradu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Facebook Grand Ethiopian Renaissance Dam

Etiopský ministr pro vodohospodářství popřel informace, podle kterých země začala plnit rezervoár obří přehrady, kterou buduje na jednom z přítoků Nilu nedaleko hranic se Súdánem. Informovala o tom agentura AP. Stavba přehrady vyvolala napětí ve vztazích země se Súdánem a Egyptem. Súdán tvrdí, že průtok řeky již poklesl, což by naznačovalo plnění přehrady, Egypt žádá o objasnění celé situace.

Ministr Sileshi Bekele dnes etiopským médiím řekl, že výstavba přehrady a její naplnění "jdou ruku v ruce". Potvrdil rovněž, že satelitní snímky z uplynulých dní ukazují, že se rezervoár přehrady plní. Média následně informovala, že s plněním přehrady začala vláda. Ministr to ale popřel. Voda se podle něj v přehradě objevila díky silným dešťům.

Jak ale uvedla agentura Reuters, možný začátek plnění přehrady naznačuje i prohlášení súdánské vlády. Ta totiž informovala o tom, že průtok Modrého Nilu poklesl o 90 milionů kubických metrů za den. Odmítla rovněž jakékoli jednostranné akce a vyzvala k dalšímu jednání. Mluvčí egyptského ministerstva zahraničí zase uvedl, že Káhira žádá "oficiální objasnění" toho, co etiopský ministr řekl.

Poslední kolo rozhovorů s Egyptem a Súdánem, které mají k fungování vodního díla výhrady, zkrachovalo tento týden. Rezervoár má objem 74 miliard metrů krychlových a Etiopie již dříve uvedla, že chce s jeho napouštěním začít co nejdříve.

Naplňování však značně omezí průtok Modrého Nilu, který do toku Nilu na egyptském území přivádí nadpoloviční většinu vody. Pokud by Etiopie začala s napouštěním během období sucha, mohlo by to mít pro Egypt katastrofální důsledky, upozornila již dříve Káhira. Egypt proto navrhl, aby Etiopie nádrž naplnila postupně během několika let a brala při tom v úvahu momentální situaci, což Addis Abeba odmítá. Neúspěšná jednání trvají již od roku 2014. Zapojilo se do nich množství mediátorů, včetně administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nikomu se však nepodařilo dosáhnout kompromisního řešení, které by přijaly všechny strany. Se stavbou přehrady začala Etiopie v roce 2011. Existují obavy, že spory kvůli přehradě mohou vyústit až v ozbrojený konflikt mezi zeměmi.

Modrý Nil pramení v etiopském jezeře Tana, řeku Nil tvoří od soutoku s Bílým Nilem v súdánském Chartúmu. Nil zajišťuje téměř 90 procent veškeré pitné vody v Egyptě, v úzkém pásu podél jeho břehů pak žije 97 procent ze 100 milionové populace této severoafrické země.

