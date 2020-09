EU chce být soběstačná a klíčové suroviny by se měly těžit v Evropě. Lithium na Cínovci má podle ní potenciál

Marcela Jezberová 29.9.2020 09:32

Tohle je "fake news"? Nebo snad vedení EU dostalo záchvat a během něj se

rozhodlo, že EU se začne rozvíjet na vlastní účet? To by byla velká změna. To by totiž znamenalo, že se bude muset opravdu dobře rozmýšlet nad dopady těžby surovin na ekologii, protože ty dopady budou vidět. Ne, jako když je někdo vytěží v Jižní Americe, dotáhne přes oceán do EU a najednou z nich je součást "ekologicky čisté technologie". Bude zajímavé sledovat, jak bude EU vlastní občany přesvědčovat, aby povolili těžbu za vlastním domem. Evropané chtějí čistou energii, ale už nechtějí tu špínu kolem těžby surovin. Tohle teprve je výzva. Možná, že EU dospěje i k tomu, že skutečně vyřeší recyklaci, protože bude suroviny z recyklovaných výrobků znovu potřebovat do další výroby. A konečně přestane své odpady vyvážet k "recyklaci" na skládky do Asie. Jo, jestli to nejsou jen plané řeči, tak teprve teď nastane v Evropě opravdová péče o klima zeměkoule.

Jen doufám, že se neukáže, že jediné zdroje strategických surovin jsou v zemích bývalého východního bloku, protože při servilnosti naších politiků by to znamenalo, že životní prostředí bude obětováno u nás, aby západní část EU mohla být křišťálově čistá. No a členové environmentálních organizací se mohou konečně užitečné projevit a účinně se zapojit například do vývoje čistých těžebních technologií nebo dokonalejší recyklace.

Ne, tomuhle se nedá uvěřit, to se Evropě vůbec nepodobá.

