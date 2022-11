EU se shodla na přísnějším omezení emisí z dopravy, budov či zemědělství

Pavel Hanzl 9.11.2022 15:38 Reaguje na Alena Lyskova

Ten začátek konce se nejsilněni prorokoval k roku 1000, husiti ho měli už natvrdo v roce 1423, pak se tu rozpostře království Boží. Pak to jelo pořád a poslední totální a zcela jasný konec světa potvrzený i Mayským kalendářem nastal 12.12.2012.



Darmožrouti to sice zase nezvládnou, ale ta koncovka se asi fakt blíží. Piodle rychlosti oteplování končíme tutově do konce století. leda že by přiletěla černá labuť.

