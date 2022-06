Europoslanci nepodpořili rozšíření emisního trhu ani další klimatické návrhy

karel krasensky 8.6.2022 18:30

Jaká je momentalní situace v EU,ČR,enrgetice,konflikt na východě,hybridní válka,inflace,dřímající covid,který s podzimním ochlazením opět udeří to všichni víte.Ale to co nevíte se právě dozvíte.V rámci hybridní války se Putinovi a Rusku povedlo vytvořit silnou organizaci agentu,špionu,rozvraceču,diverzantu v západní Evropě,která skrytě pusobí na zániku Eu.Sídlí v Bruselu pod krycím názvem Evropská komise.Tečka

