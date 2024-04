Evropský parlament odhlasoval zákaz některých plastových obalů

Zdroj | Piqsels Od 1. ledna 2030 mají být také zakázány některé druhy plastových obalů na jedno použití. Například obaly na nezpracované čerstvé ovoce a zeleninu, na potraviny a nápoje plněné a konzumované v kavárnách a restauracích nebo velmi lehké plastové nákupní tašky, uvedl Evropský parlament.

Europoslanci schválili nová opatření, jejichž cílem je zvýšit udržitelnost obalů a snížit množství obalového odpadu v Evropské unii. Pravidla mají rovněž podpořit opětovné použití obalů a jejich recyklaci. Některé druhy plastových obalů na jedno použití budou od 1. ledna 2030 zakázány.

Od 1. ledna 2030 mají být také zakázány některé druhy plastových obalů na jedno použití. Patří mezi ně obaly na nezpracované čerstvé ovoce a zeleninu, na potraviny a nápoje plněné a konzumované v kavárnách a restauracích, na jednotlivé porce, například koření, omáčky, smetanu do kávy nebo cukr, miniaturní obaly na toaletní potřeby a velmi lehké plastové nákupní tašky (o tloušťce stěny méně než 15 mikronů), uvedl Evropský parlament.

Pro nařízení hlasovalo 476 europoslanců, 129 jich bylo proti a 24 se zdrželo. Pravidla, která byla dohodnuta v trialozích s Evropskou komisí a předsednictvím v Radě EU, které reprezentuje členské státy, zahrnují cíle snížení množství obalů (pět procent do roku 2030, deset procent do roku 2035 a 15 procent do roku 2040).

Normu podpořilo 16 českých europoslanců, proti se vyslovili tři europoslanci za ANO, Kateřina Konečná (KSČM) a Ivan David (zvolený za SPD).

V roce 2021 vyprodukoval každý Evropan 188,7 kilogramu obalového odpadu, přičemž se očekává, že bez dalších opatření se toto číslo v roce 2030 zvýší na 209 kilogramů. I proto si Evropská unie vytyčila jako jeden ze svých cílů snížení množství obalového odpadu. Podle českého ministerstva životního prostředí vyprodukuje každý český občan 138 až 140 kilogramů obalové složky za rok.

Opatření podporují i možnosti opětovného použití a opětovného plnění obalů. Konkrétní cíle pro opětovné použití do roku 2030 byly stanoveny pro obaly alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou mléka, vína, aromatizovaného vína či lihovin) a přepravní, prodejní a skupinové obaly. Členské státy nicméně mohou z této povinnosti za určitých podmínek udělit pětiletou výjimku.

Koneční distributoři nápojů a jídla k odnesení s sebou budou muset spotřebitelům umožnit přinést si vlastní nádobu, říká rovněž nařízení. Od roku 2030 budou muset také nabízet minimálně deset procent výrobků v obalech, které lze opětovně použít.

Snížení množství obalů souvisí i se systémem vratných záloh na plastové lahve od nápojů a plechovky. Jak nedávno uvedl český ministr životního prostředí Petr Hladík, zálohování je trendem v okolních zemích, funguje například v Německu nebo na Slovensku. V Rakousku začne od ledna 2025. Nyní se o něm jedná i v Česku, je možné, že systém bude spuštěn rovněž již v roce 2025. Cílem EU je, aby členské státy do roku 2029 dosáhly 90 procent zpětného odběru právě PET lahví a plechovek (o objemu až tři litry). Vratný systém tomu přitom podle Hladíka může napomoci.

"Poprvé v právních předpisech v oblasti životního prostředí stanovuje EU cíle pro snížení množství obalů bez ohledu na použitý materiál. Nová pravidla podporují inovace a zahrnují výjimky pro mikropodniky," uvedla zpravodajka návrhu, belgická europoslankyně Frédérique Riesová z liberální frakce Renew. "Nyní vyzýváme všechna průmyslová odvětví, země EU a spotřebitele, aby se podíleli na boji proti nadměrným obalům," dodala.

