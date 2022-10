Experti: Největší znečištění benzoapyrenem pochází z nesprávného topení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Nevhodné je topení nedostatečně vysušeným dřevem, nutné je pravidelné čištění kotle, kouřovodu a komína.

Výsledky první zimní etapy měření čistoty ovzduší v Jihomoravském kraji ukazují, že ve městech je menší znečištění karcinogenním benzoapyrenem než ve vesnicích. Měření se uskutečnilo v 60 městech a obcích, zvýšená koncentrace této látky byla zjištěna ve 23 z nich. Nejvíce znečištění přitom pochází z nesprávného způsobu vytápění nebo z pálení nevhodných materiálů, řekl ředitel odborné divize z Centra dopravního výzkumu Roman Ličbinský.

“Zimní etapa výzkumu ukazuje, že většina znečištění benzoapyrenem pochází z lokálních topenišť. Spojili jsme se tedy s kolegy z Vysoké školy báňské, kteří se touto tematikou dlouhodobě zabývají, a vytvořili jsme desatero rad pro správné topení,“ uvedl Ličbinský. Desatero je dostupné na stránkách projektu a poukazuje například na nevhodnost topení odpadky a nedostatečně vysušeným dřevem nebo na nutnost pravidelného čištění kotle, kouřovodu a komína.

“Když spalujeme cokoliv jiného než zemní plyn, je důležité to spalovat správně. Materiál musí být suchý, dříví by mělo být aspoň dva roky vysušené. Musí docházet také k dostatečnému okysličení kotlů a kamen. Způsob topení, na který byli zvyklí naši rodiče, který spočíval v naložení kamen a utlumení kyslíku je jedna z největších chyb, kterou při topení můžeme udělat. Samozřejmostí je netopit ničím, co k tomu není určeno,“ řekl Jakub Bucek z firmy Bucek, která zpracovávala výzkumná data. Společnost Bucek pracuje mimo jiné na takzvaných akčních plánech, ve kterých budou navržena vhodná opatření, jimiž lze snížit koncentraci benzoapyrenu.

Na projektu pracuje Centrum dopravního výzkumu a je financován z norských fondů. Doposud se uskutečnily dvě etapy měření, třetí etapa začne v polovině ledna příštího roku.

