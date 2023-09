EY: Podíl firem využívajících elektromobily letos v ČR stoupl na 14 procent

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Sopotnicki / Shutterstock

Elektromobily ve svém vozovém parku má v současnosti 14 procent tuzemských firem, loni to byla jen čtyři procenta. Negativní postoj k pořizování elektromobilů do firemních flotil má stále 42 procent společností, pozitivní postoj naopak zaujímá zhruba 18 procent podniků v Česku. Vyplývá to z červnového průzkumu poradenské společnosti EY mezi manažery tuzemských firem, který prezentovala na tiskové konferenci.

Největšími problémy spojenými s elektromobilitou jsou pro podniky dobíjení a správa provozu, výměna stávajících aut za elektrické vozy a akceptace ze strany zaměstnanců. Zhruba dvě pětiny firem přitom tvrdí, že se zajímají o ekologický dopad svého vozového parku a 20 procent je ochotno akceptovat vyšší ceny za elektromobily s nižším dopadem na životní prostředí.

K výstavbě dobíjecích bodů v blízkosti kanceláří již přistoupilo 22 procent firem, pouze šest procent je ale ochotno investovat do dobíjecích stanic přímo v domácím zázemí zaměstnanců. Z řad samotných zaměstnanců o tuto možnost nemá 72 procent lidí zájem.

"Prodeje elektromobilů se meziročně ustálily na mrtvém bodě. Stejně jako loni představovaly deset procent prodejů automobilů. Ve firmách pak můžeme být svědky zajímavé anomálie, kdy zaměstnanci mají k elektromobilitě o dost více pozitivnější vztah než vedení společnosti, navzdory tomu, že 65 procent pracovníků nikdy elektromobil neřídilo," uvedl partner EY zodpovědný za automobilový sektor v ČR Zdeněk Dušek.

Firmy se stále při nákupu aut řídí podle ceny, její význam jako hlavního kritéria ale meziročně klesl o 47 procentních bodů na 36 procent. Následuje výběr podle značky s poklesem z 57 na 30 procent a na třetím místě je praktičnost. Roste důraz na kritéria, jako jsou celkové náklady na vlastnictví, pohon a ekologičnost.

Rozšíření vozového parku do tří let předpokládá šest procent tuzemských firem s tím, že počet vozů zvýší přibližně o 20 procent. Naopak 88 procent žádnou velkou změnu ve složení a velikosti flotil neočekává. Více než pětina firem využívá, nebo chce využívat interní půjčovnu aut.

Možnost získat firemní automobil považuje polovina tuzemských pracovníků za hlavní benefit, podle kterého se rozhodují o novém zaměstnání. Až 63 procent stávajících zaměstnanců pak služební vozy využívá dvakrát až třikrát týdně pro dojíždění ve vzdálenosti do 200 kilometrů, ukázal průzkum.

