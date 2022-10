Fiala se ve Sněmovně znovu vyslovil pro evropské řešení vysokých cen energií

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Premiér Petr Fiala (ODS) se ve Sněmovně znovu vyslovil pro evropské řešení vysokých cen energií. Při interpelacích tak reagoval na dotaz Marie Pošarové (SPD), která poukazovala na plán německé vlády vynaložit na zmírnění dopadů drahých energií až 200 miliard eur (téměř pět bilionů Kč). Podle ministerského předsedy není možné přistoupit na to, aby mezi sebou soutěžily v těchto podporách rozpočty jednotlivých členských zemí.

"Pokud přistoupíme na to, že budou spolu soutěžit národní rozpočty, že budeme soutěžit navzájem bez ohledu na otevřený prostor Evropské unie, když budeme soutěžit o to, kdo a jak více podpoří vlastní průmysl, co se stane vzhledem k síle České republiky? Z takové soutěže nevyjdeme jako vítězi a nemůžeme z ní vyjít jako vítězi," řekl premiér. Takový postup podle něho nelze připustit a je nutné jít cestou evropského řešení i pro velké firmy.

Na dotaz dalšího interpelujícího Radovana Vícha (SPD) ministerský předseda poukázal na to, že vláda národní řešení připravila, ale pracuje na evropském, protože by bylo levnější, efektivnější a výhodnější. Prokazatelně podle něho vede ke snížení cen energií i jen slovní intervencí. "Soupeřit v tom, jak budeme dotovat vlastní průmysl, a soupeřit v tom s Německem a dalšími bohatými zeměmi, já považuju za nesprávnou cestu," řekl. Fiala ale také podotkl, že kabinet na evropské řešení nespoléhá. "Z hlediska zájmů České republiky ho považujeme za nejvýhodnější a nebudeme rezignovat na to, abychom ho dosáhli," dodal.

Německá vláda kvůli ohlášenému plánu podpor čelila v EU kritice především menších zemí. Podle odborníků by mohl znevýhodnit ostatní členské země. Německý kancléř Olaf Scholz před týdnem na závěr pražského neformálního summitu EU uvedl, že jednání přispělo k odstranění nedorozumění kolem balíčku na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Scholz zdůraznil, že podobné balíčky přijaly i jiné země, konkrétně Itálie, Francie, Španělsko či Nizozemsko.

Scholz připustil, že vyřešení problému vysokých cen lze dosáhnout jen společně. Zároveň ale obhajoval opatření na národní úrovni. Podle něj jsou nezbytná a budou muset být přijímány ve všech zemích.

