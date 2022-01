Ovce před vlky ochránil mobilní elektrický ohradník. Důkazem je snímek z fotopasti

Lukas B. 18.1.2022 18:53

já bych tedy nerad zvedal nějaký karkulkovský hysterie, ale jako dítě jsem právě mezi janovicemi a heřmanicemi trávíval prázdniny a měl jsem od rodičů i staroušků dovoleno tak od zhruba pěti let mizet do lesa na celé dopoledne nebo odpoledne, a s sebou jsem míval o dva roky mladšího bratříčka a následně po odložení plen i sestřenici a bratrance (minus 4 a minus 6 let). se tam příležitostně zeptám sousedů - rodičů se školáky a předškoláky, co jako oni na to.

