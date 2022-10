Francie poprvé dodává plyn přímo do Německa, to na oplátku posílá elektřinu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Francie dnes poprvé začala posílat zemní plyn přímo do Německa, aby mu pomohla mírnit dopady krize na energetickém trhu. Oznámil to francouzský provozovatel plynovodní sítě GRTgaz. Německo na oplátku posílá do Francie elektřinu, které má tato země aktuálně nedostatek, zejména kvůli odstávce zhruba poloviny jaderných reaktorů.Plyn v soustavě mezi Německem a Francii dosud proudil jen západním směrem, po technických úpravách je ale ode dneška možné jej posílat na východ. Společnost GRTgaz otevřela tendr na počáteční kapacitu 31 gigawatthodin (GWh) za den s možností zvýšení až na 100 GWh denně k blíže neupřesněnému datu. Nejprve je nutné vyřešit zbývající logistické problémy, uvedla agentura Bloomberg.

"To je poprvé, co Francie posílá plyn přímo do Německa," řekl novinářům šéf společnosti GRTgaz Thierry Trouvé. "Pokud bude normální zima, tak máme důvod být optimisté z hlediska naplnění poptávky ve Francii, posílení výroby elektřiny a zajištění solidarity v Evropě," dodal. To bude podle něj možné i v situaci, kdy bude zima velmi chladná, ale jen za předpokladu, že lidé sníží spotřebu.

Nová kapacita pro dodávky plynu směrem na východ je součástí dohody mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Olafem Scholzem o snížení rizika nedostatku energií. Rusko snižuje dodávky paliv do Evropy, což pociťuje zejména Německo, které až dosud levný ruský plyn hojně využívalo. Rusové začali dodávky snižovat po sankcích, které na Moskvu uvalily západní státy za únorovou invazi ruských vojsk na Ukrajinu.

Pro Francii je teď naopak problém nedostatek elektřiny. Společnost EDF se potýká s nedostatkem výrobní kapacity, protože 26 z celkových 56 jaderných reaktorů je kvůli údržbě mimo provoz. Německo tak v rámci dohody mezi Macronem a Scholzem přistoupilo na to, že odloží plánované vyřazení dvou ze tří zbývajících jaderných reaktorů až na dobu po konci letošního roku.

Dodávky 100 GWh plynu denně budou znamenat desetinu každodenního dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG), který Francie dostává přes čtyři své terminály, řekl šéf GRTgaz. Francie plyn také dováží potrubím z Norska a příležitostně i ze Španělska.

