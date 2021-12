Francouzská zoo byla dočasně uzavřena kvůli útěku vlků z výběhu

Zbyněk Šeděnka 26.12.2021 11:27

Ten text článku absolutně nechápu. Jak mohli být někteří vlci zastřeleni, když podle našich "odborníků" to jsou absolutně bezproblémová zvířata. Stačilo jim přece jenom normálně domluvit, oni by si uvědomili svoji chybu a vrátili by se zpátky do výběhu.

