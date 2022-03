Gazprom snížil v lednu a v únoru vývoz plynu mimo bývalý Sovětský svaz o třetinu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů.

Ruský plynárenský gigant Gazprom snížil v lednu a únoru vývoz plynu do zemí mimo bývalý Sovětský svaz o 32,6 procenta na 23,2 miliardy metrů krychlových. Informovala o tom agentura Reuters. V pondělí Gazprom ujistil, že dodává plyn do Evropy přes Ukrajinu i nadále v souladu s požadavky svých zákazníků. Přes Ukrajinu proudí plyn i do České republiky.

Německý provozovatel plynárenské sítě Gascade uvedl, že byly obnoveny dodávky plynu plynovodem Jamal z Německa do Polska. Od pondělního večera proudil plynovodem zhruba šest hodin plyn směrem na západ, jak by měl normálně proudit vždy, v úterý ráno se však tok znovu obrátil. Zpět směrem na východ by měl tok pokračovat nejméně do středečního rána.

Globálními komoditními a finančními trhy otřásla invaze Ruska na Ukrajinu, kterou Moskva označuje za speciální vojenskou operaci. Kreml se zavázal pokračovat ve vývozu plynu, který je důležitým zdrojem rozpočtových příjmů Ruské federace.

Plyn v německo-polské části plynovodu Jamal proudil na východ od 21. prosince. Odběratelé v Polsku totiž raději čerpali uskladněné zásoby plynu z Německa, než aby kupovali další ruský plyn za vysoké ceny na trhu. Gazprom na začátku víkendu krátce obnovil dodávky směrem na západ kvůli vysoké poptávce v Evropě, zejména z Itálie, řekl agentuře Reuters informovaný zdroj.

Plynovod Jamal se obvykle na dodávkách plynu z Ruska na západ Evropy a Turecka podílí zhruba 15 procenty. Vzhledem k tomu, že nebyla v roce 2020 obnovena tranzitní dohoda mezi Polskem a Ruskem, si Gazprom rezervuje tranzitní kapacitu plynovodu na krátké a střednědobé období v aukcích. V posledních dnech firma obnovila rezervaci tranzitní kapacity pro západní směr v denních aukcích.

Česko dováží většinu plynu z Ruska. Vedle trasy přes Ukrajinu a Slovensko má napojení na plynovod Nord Stream, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa.

Ruský útok na Ukrajinu zdůraznil závislost EU na ruském zemním plynu a donutil unijní země přehodnotit svou národní energetickou politiku. Ukrajina je tranzitní trasou pro zhruba třetinu dodávek ruského plynu do Evropy.

Evropská komise (EK) má příští týden vypracovat strategii zaměřenou na snížení závislosti na největším dodavateli plynu do Evropy. Německo již kvůli invazi přehodnotilo svou energetickou politiku a evropští ministři vyzvali k urychlení projektů, které mohou snížit závislost na ruských fosilních palivech.

