Havlíčkův Brod sníží intenzitu veřejného osvětlení v městském parku, vypínat ho nebude

Stále častěji se mluví o negativních účincích nadměrného osvětlení jak na přírodu, na rostliny a živočichy, i lidské zdraví. Ilustrační foto

Havlíčkův Brod sníží intenzitu veřejného osvětlení v nedávno obnovené části městského parku, která je podle řady lidí přesvícená. Na návrh svého výboru pro životní prostředí o tom rozhodlo městské zastupitelstvo. Jde o navštěvovanou část parku, smyslem není tam osvětlení vypínat. Při jednání zastupitelstva to řekl předseda výboru Václav Hlaváč, ředitel správy CHKO Žďárské vrchy a zastupitel města za uskupení Společně pro Brod.

Veřejného osvětlení se týkaly dva projednané materiály. Havlíčkobrodští zastupitelé se shodli na tom, že je potřeba omezovat nežádoucí účinky veřejného osvětlení i jinde ve městě.

"Stále častěji se mluví o negativních účincích nadměrného osvětlení jak na přírodu, na rostliny a živočichy, tak především na lidské zdraví," řekl Hlaváč. Uvedl, že se při budování veřejného osvětlení zatím respektovaly hlavně normy o minimální úrovni svícení. "Nicméně v letošním roce na jaře vydalo ministerstvo životního prostředí také normu, která stanoví ty horní limity. Lidově řečeno, aby se nesvítilo zbytečně," řekl.

Park Budoucnost zasahuje do středu města, zastupitelé se zabývali veřejným osvětlením v jeho nedávno upravené části. "My jsme dostali celou řadu podnětů i od běžných občanů, že to osvětlení je tam skutečně nadměrné," uvedl Hlaváč. Regulaci tohoto osvětlení by měly zajistit technické služby.

"Já s tím nemám problém, ale je potřeba to potom po nějakém čase vyhodnotit, jestli nám to nezvýší kriminalitu," řekl zastupitel Milan Plodík (KSČM). Dodal, že parkem chodí hodně lidí.

Podle starosty Zbyňka Stejskala (ODS) se v místních částech nezvýšila kriminalita, ani když se tam v noci veřejné osvětlení vypnulo. "Ale budeme to určitě monitorovat. Pokud by došlo k něčemu takovému, tak na to samozřejmě budeme muset zareagovat," uvedl.

Místostarostka Marie Rothbauerová (ODS) doplnila, že se lampy v parku zhasínat nebudou, pouze se utlumí jejich svícení. Technické řešení bude město hledat s jejich dodavatelem.

