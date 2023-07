Hasič a strážce vzpomínají na požár v Českém Švýcarsku, zažít už to nechtějí

Břetislav Machaček 23.7.2023 12:25

Hasič popsal přesně, že to množství suché dřevní hmoty udělalo z požáru

naprosto nevypočitatelnou apokalypsu, kdy je žár tak velký, že ho nevydrží

nejen hasiči a technika, ale ani skály a zdravé stromy. Když pod stromem

hoří hrabanka, tak se často ani nevznítí, ale když vedle něho hoří souš,

tak za pár minut uschne a hoří taky. Ochranář bohužel opatrně hájí požár

jako něco, co urychlí druhovou změnu v NP, ale bude to tak prospěšné, jak

tvrdí? Nálety jsou náhodnou směsicí a nebo i někdy monokulturou, jako

třeba na Šumavě opět pouze smrk a tady to bude většinově bříza. Že by

se mu líbily ruské březiny z Mrazíka? U nás po těžbě hlíny a písku taky

zaúřádovaly nálety, ale v okolí nebyly pouze břízy, ale v dosahu byly i

duby ze kterých ptáci roznesli žaludy. Pestrost porostu po požáru je

u náletů podmíněna složením půdy po požáru a dosahem semenných stromů.

Stokrát si tam tak můžu přát buky, duby atd., ale když v okolí nejsou,

tak tam bude růst pouze to, od čeho je tam vítr schopen přenést semena

desítky a stovky kilometrů. Jen aby se pak nedivili v NP nepůvodním

modřínům, 90% bříz, akátům, pajasanům, škump a z bylin křídlatce atd.

Řízeně nerekultivovaná plocha se stane dílem náhody nejenom v kladném,

ale taky někdy v záporném smyslu a je lépe tomu předejít řízenou

výsadbou cílových dřevin. Ano, příroda má na obnovu stovky let, ale

nepotká NP toto v budoucnu opět? Za padesát let ty břízy dospějí a

budou usychat i s tím obrovským množstvím výhřevné dřevní hmoty.

Čeká NP podobný osud jako lesy ve Středomoří, kde střídá jeden požár

požár druhý? Není lépe tomu předejít odstraněním vysoce výhřevné

dřevní hmoty souší a nedohořelých zbytků stromů? Ve Středomoří se

kdysi suchým klestím topilo a trávu vypásaly kozy. Dnes o klestí není

zájem a o suchou trávu taky. Pak tam má co hořet a lidé lomí rukama

proč? Protože zanedbali prevenci a neodstraňují snadno hořlavou suchou

trávu a klestí ze stromů a keřů stejně, jako jejich předci stovky let.



