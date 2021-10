Hodit do vody magnet a vytáhnout kolo. Čistí magnetoví lovci řeky a jezera nebo spíš znečištují jejich okolí?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jason Bain / Flickr Lovci s magnety tvrdí, že jejich záliba je výhodná pro obě strany. Oni se baví objevováním toho, co se skrývá pod hladinou, a zároveň čistí životní prostředí tím, že odstraňují z vodních toků odpadky.

Constantin Chiteala na začátku pandemie přemýšlel, jak zahnat nudu. S několika přáteli vyrazil k nedalekému jezeru, přivázal k lanu magnet v přepočtu za 120 korun, hodil ho do vody a vytáhl kolo. Od té doby je na lovu záhadných předmětů na magnet závislý, napsal list The Wall Street Journal

"Zažíváme malé dobrodružství," říká 34letý Chiteala, "a taky děláme něco pro životní prostředí." Lov s magnetem či magnetový lov, který je asi nejznámější pod původním anglickým označením "magnetic fishing", zahrnuje používání silných magnetů k vytahování kovů z vodních ploch a v Evropě se těší obrovské oblibě.

Mimo jiné i díky videím, která nadšenci zveřejňují na serveru YouTube, se z této pandemické zábavy stalo hotové šílenství, které s sebou přineslo nový problém: co dělat se vším tím odpadem, který magnetičtí lovci najdou?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Steve Knight / Flickr Ve Spojených státech je tato zábava do značné míry tolerována. V Evropě, kde nadšenci občas vytahují z vody nevybuchlou munici z druhé světové války, je ale podle místních úředníků lov pomocí magnetů často nelegální, potenciálně nebezpečný, ohrožuje archeologická naleziště a je zdrojem odpadků.

Ve Spojených státech, kde se lov pomocí magnetů také rozmáhá, je tato zábava do značné míry tolerována. V Evropě, kde nadšenci občas vytahují z vody nevybuchlou munici z druhé světové války, je ale podle místních úředníků lov pomocí magnetů často nelegální, potenciálně nebezpečný, ohrožuje archeologická naleziště a je zdrojem odpadků.

Ve Skotsku uzavřeli úředníci koncem loňského roku dohodu o zpřístupnění edinburských kanálů pro lov pomocí magnetů - ovšem s přísnými pravidly o bezpečnosti a likvidaci odpadu. Ostatní britské vodní cesty jsou stále oficiálně nepřístupné, i když mnohé z nich zůstávají oblíbenými místy pro lov na magnet.

V Berlíně toto nové hobby znepříjemňuje život městskému odboru životního prostředí, který má za úkol udržovat čisté vodní toky, protože mnoho lovců s magnety si to, co najdou, neodveze. Namísto toho nechávají nálezy navršené na chodníku vedle mostů, kde na zemi zůstávají charakteristické rezavé skvrny.

"Lidé, kteří vytahují odpadky z řeky, ale nezlikvidují je, jen přidělávají práci městským službám," řekl Doron Wohlfeld z berlínského odboru životního prostředí. "Dělají totéž jako lidé, kteří na chodnících nechávají krabice od pizzy, plechovky a lahve... nebo ti, kteří z nudy hodí do řeky kovovou tyč z pouliční značky."

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Mike Carter / Flickr Ve skutečnosti je úklid po výpravě s magnetem podstatně náročnější než úklid po nepořádných chodcích. Kov vytažený z vody je obalený silnou vrstvou slizu a často tak zrezivělý, že se rozpadá. Nálezy navíc mohou být těžké nebo příliš velké na to, aby se vešly do auta.

Když Constantin Chiteala a jeho přátelé začali loni v květnu lovit na magnety poté, co tuhle novou aktivitu viděli na serveru YouTube, snažili se po sobě uklízet - a kola, která našli, odvezli ke kamarádovi domů. Ovšem ve chvíli, kdy se mu jich na balkoně nahromadilo půl tuctu, začala si jeho přítelkyně stěžovat, že smrdí bahnitou vodou - a po nějaké době se s ním rozešla.

Z vody vytahali také vyhozené nákupní vozíky, které se snažili vrátit do obchodů - ale žádný o ně neměl zájem. Pokusili se nalezené kovy odvézt do sběru, ale výprava jim trvala celé hodiny, zisk byl mizivý a převážila ho špína, která zůstala ve voze jednoho z nich. "Bylo s tím až moc starostí na to, aby se to vyplatilo," říká Constantin Chiteala.

Nyní volají policii, pokud z vody vytáhnou něco ošemetného - jako je trezor nebo zbraň. V ostatních případech zavolají na úřady a oznámí jim, kde se hromadí odpad, aby tam mohly poslat nákladní automobil.

