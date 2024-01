IEA: Výroba elektřiny z nízkoemisních zdrojů plně pokryje růst poptávky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Podíl nízkoemisních zdrojů, jako je sluneční, větrná, vodní a jaderná energie, na celosvětové výrobě elektřiny se do roku 2026 zvýší téměř na polovinu z necelých 40 procent v loňském roce. Růst produkce elektřiny z těchto zdrojů tak v příštích třech letech plně pokryje dodatečnou poptávku po elektřině, což povede k poklesu emisí v elektrárenském sektoru. Ve své zprávě to předpověděla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Globální výroba elektřiny z jádra se podle IEA do příštího roku vyšplhá na rekord, zejména díky růstu produkce ve Francii, obnovení dodávek z několika elektráren v Japonsku a novým reaktorům v řadě zemí, včetně Číny a Indie. IEA také předpokládá, že obnovitelné zdroje se začátkem příštího roku budou na globální výrobě elektřiny podílet více než třetinou, takže předstihnou uhlí.

Celosvětová poptávka po elektřině v letech 2024 až 2026 podle IEA poroste v průměru o 3,4 procenta, hlavně kvůli růstu spotřeby v Číně, Indii a jihovýchodní Asii. Globální emise z výroby elektřiny by však díky vyššímu využívání obnovitelných zdrojů a jádra měly klesat. V letošním roce by se měly snížit o 2,4 procenta, v následujících dvou letech by pokles měl být mírnější.

IEA dnes rovněž uvedla, že ceny elektřiny se loni proti předchozímu roku sice obecně snížily, situace v jednotlivých regionech se ale výrazně lišila, což mělo vliv na konkurenceschopnost. Velkoobchodní ceny v Evropě podle IEA loni v průměru klesly o více než polovinu, v roce 2022 ale v důsledku dopadů invaze ruských vojsk na Ukrajinu vystoupily na rekord. I loni ale zůstaly více než dvojnásobné ve srovnání s úrovněmi z doby před pandemií covidu-19. V USA přitom byly velkoobchodní ceny elektřiny vloni pouze o 15 procent vyšší než v roce 2019, upozornila IEA.

Poptávka po elektřině v Evropské unii se vloni druhý rok za sebou snížila. Podle IEA se na úroveň z doby před příchodem energetické krize nevrátí dříve než v roce 2026.

"Ačkoli poptávka po elektřině v Evropě a ve Spojených státech loni klesla, řada rozvíjejících se ekonomik zaznamenala silný růst, který by měl do roku 2026 pokračovat. Předpokládá se, že Čína bude mít v tomto období největší podíl na globálním růstu poptávky po elektřině," uvedla IEA.

