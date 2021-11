IEA: Závazky z klimatické konference by udržely oteplování na hranici 1,8 stupně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Igor Zh. / Shutterstock Nevládní organizace jsou skeptické, že závazky ohledně snižování emisí oxidu uhličitého, metanu nebo odklonu od fosilních paliv jednotlivé země beze zbytku splní.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pokud by země dodržely své závazky ohledně snižování emisí, které potvrdily nebo zvýšily během současné konference OSN o klimatu (COP26), podařilo by se udržet globální oteplování na hranici 1,8 stupně Celsia. Vyplývá to z analýzy, jejíž výsledky dnes zveřejnil šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Cílem klimatické konference je udržet oteplování planety pod dvěma stupni a pokusit se přiblížit k hranici 1,5 stupně.

"Jde o obrovský krok vpřed, ale práce tím nekončí," napsal Birol na twitteru.

Nevládní organizace jsou skeptické, že závazky ohledně snižování emisí oxidu uhličitého, metanu nebo odklonu od fosilních paliv jednotlivé země beze zbytku splní. Birol ale v panelové diskusi řekl, že výsledek analýzy jeho úřadu je "obrovsky povzbudivý" a je "velmi dobrou zprávou".

Těsně před začátkem klimatické konference OSN spočítala, že tehdy platné závazky ohledně snižování emisí by znamenaly, že globální teplota do konce století stoupne o 2,7 stupně Celsia oproti předindustriální éře. Podle odborníků by pak planeta čelila extrémním výkyvům počasí, nebezpečnému zvyšování hladin oceánů a nevratným změnám ekosystémů.

Klimatologové jsou zajedno v tom, že pro budoucnost planety by bylo nejpříznivější dodržet závazek z klimatické konferenci v Paříži v roce 2015. Tam se státníci dohodli, že oteplování je potřeba udržet pod 1,5 stupněm Celsia. Nyní se oficiálně hovoří o tom, že zvyšování teplot se má udržet co nejníže pod dvěma stupni Celsia.

reklama