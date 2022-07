Izrael začne jako první na světě doplňovat jezero odsolenou vodou z moře

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Izrael jako první země na světě začne odvádět odsolenou mořskou vodu do přírodního jezera. Podzemní kanál, jímž začne voda proudit do Tiberiadského jezera, má být v provozu na jaře příštího roku. Tiberiadské jezero je největší sladkovodní jezero v Izraeli a významná zásobárna vody. Podle serveru The Times of Israel se bude sledovat, do jaké míry přivedená voda ovlivní ekosystém. Dosavadní výzkum ukazuje, že přínos převyšuje nevýhody.

Podzemní potrubí o délce 13 kilometrů od moře buduje národní vodohospodářská společnost Mekorot, práce by měly skončit letos. Po několikatýdenních testech by měl provoz být zahájen v prvním čtvrtletí příštího roku. Potrubí jezero propojí s infrastrukturou navázanou na pět odsolovacích továren na břehu Středozemního moře.

Voda bude do jezera sváděna potokem Calmon, který do jezera vtéká poblíž kibucu Ginosar u severozápadního břehu.

Dosud provedené vědecké testy ukazují, že by odsolená voda neměla významným způsobem ovlivnit místní ekosystém a měla by umožnit udržet stabilní hladinu vody. Gideon Gal, který vede limnologickou laboratoř, kde se část testů prováděla, řekl, že existují "určité obavy a že by si všichni přáli, aby se to dělat nemuselo". "Když ale posuzujete výhody a nevýhody, pak myslím, že ty první převažují nad druhými," sdělil.

Výstavba potrubí přijde na 900 milionů šekelů (6,2 miliardy korun) a rozhodlo se o ní po letech katastrofálního sucha z období 2013 až 2018. Hladina Tiberiadského jezera se tehdy snížila na historické minimum. Po deštích z minulých dvou zim se hladina dočasně znovu zvedla, letos v lednu dosahovala 32 centimetrů pod maximální kapacitu, což bylo poprvé za minulých 30 let.

V době klimatických změn se ale očekává ubývání srážek, přičemž spotřeba vody stoupá. Izrael chce připojit vesnice na severu země, které mají nyní vodu jenom z podzemí a potoků. Smlouvy ho také zavazují dodávat ročně 100 milionů kubických metrů vody Palestincům, loni se dohodl na zdvojnásobení dodávek vody do Jordánska na 50 milionů kubických metrů.

reklama