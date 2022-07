Izraelci mají v těle méně jódu, než doporučuje WHO. Důvodem je pití odsolené vody

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Izraelci trpí nedostatkem jódu. Podle studie ministerstva zdravotnictví je u nich jeho koncentrace mnohem nižší, než doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Vědci z Hebrejské univerzity proto začali měřit množství jódu v 50 vodních zdrojích v zemi, kde se v hojném množství používá odsolená mořská voda.

Podle serveru The Times of Israel má studie zjistit rozsah problému. Zdravotníci poukazují na to, že by nedostatek jódu mohl negativně ovlivnit vývoj dětí.

Podle doporučení WHO by měl litr lidské moči obsahovat 100 mikrogramů jódu. V Izraeli připadá v průměru na dospělého 60 a na dítě 86 mikrogramů. Jód patří ke složkám stravy a je nezbytný k zajištění syntéze a funkce dvou hormonů štítné žlázy tyroxinu a trijodthyroninu.

Ministerstvo zdravotnictví k nízkým hodnotám jódu u Izraelců uvedlo, že to u dětí může poškodit jejich mentální vývoj a poznávací schopnosti. Chce prosadit legislativní opatření, která zajistí obohacování kuchyňské soli jódem tak, jak to dělají některé státy včetně Česka.

"Dělá nám to starosti, protože 80 procent pitné vody pochází z odsolené mořské vody. Odsolování snižuje obsah vápníku, což má vliv na lidi. I jód je ale pro člověka velmi důležitý, protože do značné míry kontroluje metabolismus. Je nezbytný pro štítnou žlázu a další hormonální aktivity," řekl profesor Jona Čen, který vede výzkum Hebrejské univerzity. Podle něj se ví, že odsolená voda obsahuje méně jódu, ale dosavadní studie se tím nezabývaly dostatečně.

"Hodně pozornosti se věnuje vápníku, jeho obsah kontroluje vláda a zajišťuje obohacování odsolené vody kalciem. Dobře se sleduje také množství hořčíku, jehož množství odsolování také snižuje, i když doplňování vody hořčíkem se zatím nepožaduje. O množství jódu se toho moc neví a žádné rozhodnutí o jeho zvýšení nepadlo," řekl Čen. Univerzitní výzkum, při němž se bude množství jódu testovat pomocí elektronického zařízení, potrvá půl roku. Čen doufá, že poskytne údaje, které umožní širší debatu o obsahu jódu ve vodě.

V Izraeli se odsoluje ročně 600 milionů metrů kubických vody. Izrael je také jedničkou v recyklaci vody, protože více než 80 procent vody, která odteče kanalizací, je pročištěna a použita k zavlažování. Už předchozí vědecké studie se zabývaly rozdílným obsahem odsolené a sladké vody a zjistily, že konzumenti odsolené vody trpí nedostatkem hořčíku a jsou více než ostatní vystaveni chorobám srdce. Ministerstvo zdravotnictví roku 2018 odhadlo, že nedostatku hořčíku lze přičíst ročně úmrtí 250 lidí, vědci se domnívají, že ve skutečnosti je situace horší.

