Jak jednoduše vyřešit přehřívání bytu? Vídeň proplácí vnější žaluzie

Žaluzie a rolety jsou jednoduchým a energeticky efektivním řešením proti přehřívání bytů v letních dnech, především ty na vnější straně oken. Proto se je rozhodlo finančně podpořit například město Vídeň. Za dodatečnou montáž zastínění na okna či balkonové dveře proplácí radnice až polovinu nákladů, maximálně 1 500 eur na byt.

Dotace na dodatečné zastínění bytů zavedla vídeňská radnice na podzim 2019. Městská iniciativa se i vzhledem k rostoucímu počtu horkých letních dní rychle stala populární a za uplynulý rok vyřídil magistrát přes 5 000 žádostí. Program se vztahuje na vícepatrové domy a ucházet se mohou nejen vlastníci, ale i nájemci s povolením vlastníků. Dotaci mohou získat byty s tržním nájmem i jednotky podporované v rámci štědré vídeňské bytové politiky.

Za dodatečnou montáž rolet, žaluzií nebo jiného zatemnění na vnější straně oken nebo balkonových dveří proplácí město až polovinu nákladů do maximální výše 1 500 eur na byt. Za rok 2020 činila průměrná podpora 1 002,50 eur.

Až doposud se program vztahoval pouze na domy starší dvaceti let. Nyní vídeňské zastupitelstvo snížilo hranici na deset let a celkovou dotační sumu navýšilo z šesti na deset milionů eur. Nový program poběží od prosince až do konce roku 2025. Žádosti s certifikátem kvality budou uznány i ve lhůtě půl roku od dne fakturace. Byty v památkových zónách musí před montáží získat i povolení od městských architektů.

Vnější zastínění bytů poskytuje podle Vídně při horkých letních dnech jednoduché a efektivní řešení. Zejména v době, kdy velká část obyvatel měst tráví více času doma, se proto může výrazně projevit i další výhoda takového řešení, kterým je podle Vídně nulová spotřeba energie – například na rozdíl od klimatizace, uvádí radnice.

