Jak může váš opalovací krém škodit českému rybníku?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Otázkou, zda mají UV filtry z opalovacích krémů vliv na sladkovodní ekosystémy, se v nové studii zabývali biologové z University of Alberta . Pro svá zkoumání využili vodní blechu hrotnatku velkou, jednoho z nejvýznamnějších planktonních živočichů, který je hojně rozšířen i u nás.

“Víme, že UV filtry z opalovacích krémů jsou obzvláště ničivé pro korálové útesy a způsobují bělení korálů. Doposud ale neexistoval žádný výzkum, který by se zabýval účinky UV filtrů na sladkovodní živočichy,“ vysvětluje důvody studie její vedoucí Aaron Boyd.

Vědci si ke sledování vlivu UV filtrů vybrali jeden z nejběžnějších druhů vodních blech, hrotnatku velkou. Ukázalo se, že už 48 hodinové vystavení těmto látkám mělo za následek neschopnost hrotnatky orientovat se ve vlastním prostředí. Vystavení UV filtrům po dobu 14 dní mělo na tyto malé korýše dokonce smrtelný dopad.

Foto | Aaron Boyd / Aaron Boyd / University of Alberta Vodní blecha hrotnatka velká pod mikroskopem.

To může být pro sladkovodní systémy fatální. „Hrotnatka velká je důležitou součástí potravního řetězce mnoha menších druhů ryb. Ztráta populace hrotnatek by pro všechny živočichy, kteří na nich závisí, znamenala velké ohrožení. V určitých podmínkách by dokonce mohla způsobit až kolaps daného ekosystému,“ dodává Boyd.

Studie nicméně obsahuje i jiskřičku naděje. Vodní blechy se totiž byly schopny z krátkodobého působení UV filtrů zase zotavit. „Jakmile jsme kontaminaci z vody odstranili, byly hrotnatky opět schopny se orientovat a pohybovat ve svém prostředí. To je dobrá zpráva, protože aktivní látky z UV filtrů v prostředí samy o sobě dlouho nevydrží. Pokud se tedy zbavíme zdroje znečištění, je poměrně velká šance, že se organismy z tohoto šoku zase uzdraví,“ říká Boyd.

reklama