Je sucho. Jak se na něj zemědělci připravili?

Jiří S 9.4.2020 08:30 Reaguje na pavel peregrin

Zde bych připomněl k tomu většímu množství setí ozimů, jak nám eko organizace kvůli hrabošům radily sít převážně jařiny. Tak tady to mají na talíři pěkně povykládané, jaký je to nesmysl.



Souvisí to, ale odbočím k hrabošům. U nás v podniku na JM jsme zvyklí, že přijde 4,5 let suchých, jsme na to připraveni, krmení skotu je zajištěné naddimenzováním ploch krmných plodin, kukuřice pokud se povede se vždy můžeme sklidit na zrno, ale vždy po té době dojde jeden vlhčí rok. No a ten byl u nás loni, vlhký květen. Jenže to začali řádit hraboši. Takže bych chtěl říct, proč jako zemědělci jsme tak extrémně bojovali za Stutox, loni byl ten potřebný rok, na kterém by jsme se finančně zahojili. Jenže takto se ta perioda, kdy třeme bídu s nouzí bude trvat zase o ty suché roky déle. Ale jak vidno, eko organizacím tohle nevadí, ale pak ať neřvou, až my tu budeme končit, že naše pozemky převezme Babiš nebo Agro Měřín nebo statek Miroslav, protože ty si tu na nás už roky brousí zuby (ano jsme obklopení v takovém trojúhelníku těmito třemi firmami)... a takhle to bylo je a bude. Útočit na zemědělství s tím, že asi omylem odpravíte hlavně malé a střední podniky (velký se vždycky nějak udrží) a pak se divíte, jaktože ten Babiš má tolik hektarů.

