Kanada představila strategii na přizpůsobení se změnám klimatu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Lkovac / Wikimedia Commons

Kanadská vláda zveřejnila svoji vůbec první strategii pro přizpůsobení se změnám klimatu. Počítá s investicemi ve výši 1,6 miliardy kanadských dolarů (asi 28 miliard korun), které mají obcím pomoci s dopady globálního oteplování.

Kanada stejně jako mnoho dalších světových států čelí vlivům klimatické změny v podobě extrémnějších projevů počasí. Ty by mohly vládu v roce 2030 podle odhadů přijít na až 15,4 miliardy dolarů ročně (asi 270 miliard korun). Vláda nyní spoléhá na to, že každý dolar investovaný do adaptace dnes může v budoucnu ušetřit 15 dolarů.

Investice se týkají například ochrany před povodněmi, lepšího zabezpečení domů před požárem a ochrany biodiverzity.

"Boj s klimatickou změnou je na našem prahu. Nestačí jen snižovat emise, které změnu způsobují, ale také se přizpůsobit změnám, které k nám dorazily," okomentoval vládní program ministr životního prostředí Steven Guilbeault.

Kanada je čtvrtým největším producentem ropy na světě a druhým největším producentem oxidu uhličitého ve skupině velkých ekonomik G20 v přepočtu na obyvatele, uvádí agentura Reuters.

Kanadská federální vláda konzultovala dnes oznámený program poslední dva roky s jednotlivými teritorii a nižšími správními celky, které nyní mají 90 dní, aby se k výslednému dokumentu vyjádřily.

