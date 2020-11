Kdo využije desítky miliard pro energetiku? Hrozí, že to budou velké elektrárenské podniky, upozorňuje asociace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Conergy.cz Modernizační fond je balík evropských peněz určený na podporu modernizace energetiky.

Největší dotační program pro energetiku na příští desetiletí obsahuje nejasnou formulaci, kdo může žádat o nabízené finanční prostředky, upozorňuje Komora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Většinu z cca 150 až 200 miliard z Modernizačního fondu (MdF) by tak mohly přednostně získat velké elektrárenské a teplárenské společnosti jako ČEZ, EPH Daniela Křetínského, Sev.en Pavla Tykače a další.Vyplývá to z návrhu Obecného programového dokumentu k implementaci Modernizačního fondu, který v Programu č. 2 Nové obnovitelné zdroje energie (RES+) definuje za cílové příjemce podpory „Držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)”.

„V sektoru čisté energetiky panují opodstatněné obavy, že tito energetičtí veteráni použijí velmi štědré státní dotace a budou za ně stavět předražené velké fotovoltaické elektrárny a velká akumulační úložiště (baterie),“ uvádí Komora OZE ve své tiskové zprávě.

Výrobci elektřiny, kteří jsou zařazeni do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, si tuto definici vykládají tak, že 100 % alokace bude určeno pouze jim. „Očekáváme, že dojde k výkladovému sporu,“ komentoval za Komoru OZE Martin Bursík, co se může stát, pokud se tato formulace nezmění.

Komora OZE proto požaduje upravit znění textu tak, aby finanční podpora na obnovitelné zdroje z Modernizačního fondu byla přístupná všem typům zájemců bez rozdílu. Mohl by i ni zažádat každý budoucí vlastník plánovaného nového obnovitelného zdroje.

„Kompetenci a odpovědnost nastavit dotace nediskriminačně pro všechny a obhájit tím decentralizaci a demokratizaci energetiky má ministr životního prostředí Richard Brabec, v tomto má naši plnou podporu,” uvedl na dnešní tiskové konferenci Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Aby byla podpora spravedlivá a efektivní, navrhuje asociace, aby bylo minimálně 60 % financí pro OZE rezervováno pro zdroje určené primárně pro lokální spotřebu. V případě fotovoltaiky by to znamenalo upřednostnit instalaci fotovoltaických panelů na budovách a jejich okolí před výstavbou ve volné krajině.

Přiměřenost podpory a motivačního efektu by podle asociace sdružující podnikatele v obnovitelných zdrojích měla být pravidelně kontrolována, aby se vyloučeno dotování projektů, které se na trhu uplatní bez podpory.

Modernizační fond je balík evropských peněz určený na podporu energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie, změny paliv v teplárnách, akumulace energie a bezemisních pohonů v městské hromadné dopravě. Aktuálně se předpokládá, že ve fondu bude celkem 150 až 200 miliard Kč do roku 2030.

V oblasti obnovitelných zdrojů hlavním nástrojem budoucího rozvoje, protože bude mít k dispozici násobně více peněz než ostatní programy, ze kterých se rozvoj obnovitelných zdrojů platí (Nová zelená úsporám, operační programy, Národní plán obnovy, Fond spravedlivé transformace).

Pro obnovitelné zdroje energie je zásadní Program 2 RES+. Ten disponuje nejvíce prostředky (38,7 %) z Modernizačního fondu, jejich výše se očekává v hodnotě 60 až 80 miliard.

