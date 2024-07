Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Kočky zřejmě čeká v budoucnu označování čipem kvůli jejich evidenci. Předpis Evropské unie se chystá, na něj naváže česká právní úprava. V dnešní debatě v Senátu o petici požadující změnu zákonů ohledně koček to uvedl náměstek ministra zemědělství Milan Daďourek. Petice žádá zřízení centrální evidence koček, jejich označování čipem, ale i povinné kastrování všech volně žijících koček kromě těch v registrovaných chovech.V současnosti platí povinné označování psů, od roku 2020 mikročipem. Při cestování se zvířetem do zahraničí stanoví povinnost jeho označení čipem evropská legislativa. Vztahuje se nejen na psy, ale také na kočky a fretky. Český centrální registr psů vedený státem by mohl začít po odkladech fungovat podle informací z dnešní diskuse v Senátu příští rok.

Autoři petice mluvili v horní komoře o opuštěných, nemocných a strádajících kočkách.

"Žijeme v přímé realitě přemnožených koček," uvedla Kamila Dvořáková. Luboš Kristek ze spolku KasProCats i Eva Hulcová ze spolku Catico si stěžovali na přístup obcí, které podle nich ve velké většině problém s těmito kočkami ignorují a často se podle nich brání spolupráci. Spolky, které o opuštěné kočky pečují, už prý nemají kapacity. "Už nevíme, jak dál," uvedl Kristek.

V debatě zazníval zejména od zástupců ministerstev i obcí argument, že odpovědnost leží především na chovateli zvířete. Uložit všem obcím povinnost provozovat útulek podle nich není možné. Od představitelů obcí zazněly i výtky kvůli údajně až útočnému způsobu komunikace ze strany některých ochranářských spolků s radnicemi. Diskutovalo se rovněž o námětu na zavedení poplatku z koček obdobně, jako jej hradí chovatelé psů.

Přečtěte si také | Současné zákony jsou pro kočku. Chceme zavést povinnou kastraci koček, říká Kamila Dvořáková

Petice, kterou v souladu se zákonem podepsalo více než 8200 lidí, žádá také vznik státního dotačního programu na úhradu kastrací pro obce a stanovení zákonné povinnosti obcí a měst k odchytu toulavých i opuštěných koček. Píše se v ní rovněž o povinné registraci majitelů nejméně tří kočičích samic.

Začátkem července petici projednával sněmovní petiční výbor. Doporučil ministerstvům životního prostředí a pro místní rozvoj, aby se argumenty uvedenými v petici zabývala a zohlednila je ve své legislativní činnosti. Senátní výbor debata o tématech petice teprve čeká, na plénum horní komory se ale nedostane.

